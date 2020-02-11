بالصور: أديل تتألق كالنمر في حفل ما بعد الأوسكار بعد خسارتها 45 كيلو غرام!

تحوَّلت النجمة البريطانية "أديل" إلى إنسانة مختلفة تمامًا بعد خسارتها أكثر من 44 كيلو غرام منذ انفصالها عن زوجها "سيمون كنوكس"، فاختلفت ملامحها لتصبح أكثر حدَّة.

استعرضت "أديل"، البالغة من العمر 31 عامًا، منحنيات جسدها الرشيق بإطلالة ضيَّقة في الحفل الذي أقامته المغنية الشهير "بيونسيه" وزوجها مغني الراب "جي زي" في مطعم Chateau Marmontعقب انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة الأحد الماضي.





اختارت "أديل" ارتداء فستان ضيق بطبعة جلد النمر مصنوع من قماش الترتر البرَّاق مبرزًا منحنيات جسدها الممشوق وخصرها النحيل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة من العصر الفكتوري، وتزيَّنت بأقراط على شكل حلقات كبيرة.

وحضر الحفل إلى جانب "أديل" نخبة من النجوم العالميين أمثال "ريس ويذرسبون"، عائلة كارداشيان، تشارليز ثيرون، جيسيكا ألبا.

ووفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني وصلت "أديل لهذه النتائج المبهرة باتباع نظام sirtfood الغذائي الذي يحوي على 1000 سعرة حرارية يوميًا، ما يعني تناولها أطعمة غنيَّة بمنشّط سيرتوين الذي يعمل على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ومن بين هذه الأطعمة العصائر الخضراء، الفراولة، الليمون، زيت الزيتون، والبصل الأحمر.

ويعمل نظام sirtfood عن طريق تنشيط سلاسل بروتينية معينة في الجسم ، والمعروفة باسم سيرتوين وفقًا للعلم ، تعمل هذه العوامل المضادة للأكسدة كمواد للحماية تساعد على إبطاء الشيخوخة، وتزيد من عملية الأيض وتنظم التهاب الجسم، وتساعد في ذلك على فقدان الدهون.

وقد وجدت الدراسات أيضًا أن هذا النظام يساعد على فقدان (أقل من 3 كيلو) في أقل من أسبوع.