بالصور: إدريس ألبا يتلقى هدية زواج من ميغان وهاري.. شاهد ما اختاراه!

حطم النجم العالمي "إدريس ألبا" قلوب ملايين النساء حينما عقد مراسم زفافه من حبيبته الحسناء "سابرينا دور" في المملكة المغربية، ضمن احتفالٍ فاخر استمر لثلاثة أيام، حيث تبادلا العهود في فندق صر شار باغ في مراكش.

دعى الثنائي ما يقارب 150 ضيفًا إلى الاحتفال بما في ذلك ابنة النجم "إيسان" ذات الـ17 عامًا، إلَّا أن شخصيتين مهمتين لم تتمكنا من الحضور نظرًا إلى الوقت الحرج الذي يمران به، حيث لوحظ تَغيَّب دوقة ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" عن الاحتفال الفاخر، فهما ينتظران ولادة طفلهما الملكي الأول عما قريب.

ورغم تغيبها عن الحدث المهم، إلّا أنهما حاولا تعويض ذلك من خلال تقديمهما هدية مميزة لـ"أدريس ألبا" وزوجته، وهي عبارة عن لوحة فنية تُمثِّل غلاف كتاب رومانسي على طراز الخمسينيات تيتجسد بامرأة حسناء ذات شعر ذهبي مموج قصير، وإلى جانبها عبارة باللغة الإنجليزية مكتوب فيها: "لماذا تتكيَّف، وقد ولدت لتنطلق؟."

ويجدر الذكر أن اللوحة من إعداد الفنانين العالميين البريطانيين "جيمس جولدنج" و"مايك سنيل"، المعروفين باسم "كونر بروذرز"، ويبلغ سعرها ما يقارب التسعة آلاف دولار أمريكي.

واختارت "سابرينا"، البالغة من العمر 29 عاماً، فستانين رائعين من مجموعة Vera Wang ليومها الكبير، فارتدت فستاناً بأسلوب الباردو للحفل، والآخر كان مطرز باللؤلؤ في حفل الاستقبال، بينما ظهر إدريس وهو يرتدي بدلة مصممة حسب طلبه من Ozwald Boateng.

وفي لقطات حصلت عليها مجلة "فوغ" البريطانية، أطل إدريس بشكل رائع في بدلته المزيّنة بأزرار أكمام من Asprey باللونين الأبيض والأسود، بينما كان ينظر إلى سابرينا التي كانت مذهلة، بفستانها الأبيض من مجموعة fashion bible، في حين أن مكياجها كان من قبل شارلوت تيلبيري.

واستمرت الاحتفالات مدة 3 أيام، بدات بعشاء بعنوان colours of the Souk في منتجع Amanjena الفاخر يوم الخميس، إلى حفل في فندق ماندارين أورينتال، هذا وستعرض مجلة فوغ البريطانية في العدد الصادر في يوليو 2019 المزيد من الصور المفاجئة من حفل الزفاف.

ومن الجدير بالذكر أن الثنائي كانا قد أعلنا عن علاقتهما، خلال عرض فيلم Molly's Game الذي قام إدريس ببطولته، حيث مشيا معاً للمرة الأولى على السجادة الحمراء عام 2017، حيث قام العام الماضي بتقديم الخاتم لسبرينا قبل عرض فيلمه Yardie في سينما ريو دالستون.