بالصور.. إيرينا شايك وطفلتها تعتمدان نفس موضة الـ Tie Dye في نيويورك!

منذ فترة وتسلط الصحافة عدساتها على العارضة الروسية الحسناء إيرينا شايك، وخاصة بعد انفصالها عن برادلي كوبر، حيث بدأت في الظهور أكثر بإطلالات لافتة.

ومؤخرًا، شوهدت العارضة الحسناء برفقة طفلتها "ليا" التي تبلغ من العمر عامين، ولفتت الأم وابنتها الأنظار بإطلالتيهما المتطابقة، بالإضافة إلى جاذبية إيرينا التي لا تقاوم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت إيرينا برفقة ابنتها يوم الثلاثاء الماضي في منتزه للألعاب المائية في نيويورك، حيث ارتدت العارضة كروب توب مزين بنقشة التاي الداي الرائجة حاليًا، كشف رشاقة خصرها.

ولإكمال إطلالتها الصيفية، ارتدت إيرينا هوت شورت كشف عن ساقيها الممشوقين، كما ارتدت سنيكرز زاهي من نايكي بألوان تناسقت مع التوب، وتركت خصلاتها منسدلة.

وبالإضافة إلى جاذبية الأم، بدت صغيرتها "ليا" ظريفة وجميلة، حيث ارتدت هي أيضًا توب بنقشة التاي داي وشورت رمادي مزين بنفس النقشة، وفي الصور، يمكن ملاحظة إيرينا منشغلة بإجراء عدة مكالمات.

يجدر بالذكر أن برادلي كوبر يستقر حاليًا في نيويورك، حتى يكون بالقرب من ابنته ويستطيع زيارتها، بعد انتقال إيرينا لنيويورك عقب تركها منزل برادلي في كاليفورنيا، حيث يحاول الثنائي بذل ما في وسعهما لتربية ابنتها بشكل سليم بعيدًا عن اضطرابات علاقتهما.

هذا وشوهد برادلي مؤخرًا برفقة بعض الأصدقاء، بما في ذلك "آنا وينتور" محررة مجلة فوغ والممثلة "لورا ديرن"، بالإضافة إلى "جينيفر غارنر".

وتأتي أحدث إطلالة لإيرينا برفقة ابنتها، بعد انشغالها مؤخرًا وظهورها في مجلة "هاربرز بازار"، حيث كشفت أنها مستعدة للزواج عند العثور على الشخص المناسب.

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