بالصور: ابنة أنجلينا جولي بالتبني تطلق مجموغة مجوهراتها بعمر 14!

تدعم النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" أطفالها الستة في تحقيق أهدافهم وأحلامهم، وفي بعض الأحيان قد تستخدم شهرتها وعالميتها في جعل المستحيل ممكنًا.

أطلقت ابنة أنجلينا جولي بالتبني "زهرة" خط مجوهراتها الجديد Zahara Collection بالتعاون مع مصمم المجوهرات العالمي "روبرت روكوب"، الذي أشرف على تصميم خاتم زواج "جولي" حين زواجها من "براد بيت"، وترويجًا لمنتجاتها، رأت أن المكان الأفضل لذلك هو في العرض الأول لفيلم والدتها Maleficent: Mistress of Evil.











خلال العرض الخامس للفيلم الممتد من روما إلى هوليوود، تألقت "زهرة" على السجادة الحمراء مُرتديةً فستان أسود مُتدرِّج إلى الأخضر أنيق عاري الكتفين، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، في حين استعرضت مجوهراتها الجديدة.

ستكون المجموعة متوفرة في متاجر مختارة من ساكس فيفث أفنيو وتجار التجزئة الآخرين في الولايات المتحدة وأستراليا ابتداءً من نوفمبر.

وستعود ريع جميع العائدات إلى ملاجئ دار روث ومقرها لوس أنجلوس، حيث يوفر الإسكان الانتقالي للنساء والأطفال الذين تعرضوا للضرب.