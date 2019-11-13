بالصور: باريس جاكسون كراقصة سالسا حسناء في حفل Motwon.. وشقيقها وحبيبها برفقتها!

توجَّهت النجمة الأمريكية "باريس جاكسون" وشقيقها الأكبر "برينس جاكسون" لحضور حفل Motwon Celebration الـ60 الذي أقامته مؤسسة "ريان غوردي" يوم الإثنين الماضي.

بدا الشقيقان غاية في الأناقة، فتألَّقت "باريس جاكسون" (21 عامًا) كراقصة سالسا مُرتديةً فستانًا باللونين الأسود والأحمر جاء الجزء العلوي منه مُزيَّن بزخارف وتطريزات على شكل ورود حمراء، بينما تنورته القصيرة المصنوعة من قماش الساتان جاءت بكسرات رفيعة وزيِّنت بالدانتيل الأسود وأسدلت قطعة طويلة من القماش المُطابق للجزء للعلوي إلى الأسقل ، في حين استعرضت ساقها الرشيقة.

وأكملت "باريس" إطلالتها بمكياج درامي فاعتمدت ظلال عيون دخاني ورسمة عين القطة، واعتمدت تسريحة شعر مموجة على جانبي كتفها.

من جهة أخرى، بدا "برينس" (22 عامًا) أنيقًا مُرتديًا بدلة توسكيدو سوداء نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء رُبطت بطريقة فوضوية.









وتواجد في الحدث أيضًا حبيب "باريس"- غابريل غلين- التي تألَّق هو الآخر ببدلة توسكيدو سوداء، ووالدة "بيونسيه" التي تألَّقت بجامبسوت بطبعة جلد النمر.

ولوحظ في الآونة الأخيرة الظهورات المتكررة لـ"باريس" وشقيقها في العديد من المناسبات بما في ذلك احتفالهما بعيد الهالوين في حفل Thriller Night Costume Party السنوي.