بالصور: بريانكا شوبرا أميرة من بلاد العجائب في حفل ميت غالا.. ونيك جوناس يرتدي الكعب

توجَّهت النجمة الهندية "بريانكا شوبرا" وزوجها المغني الأمريكي "نيك جوناس" لحضور حفل "ميت غالا" الذي أقيم يوم أمس الاثنين في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وتألَّقا بإطلالات تتسم بالاناقة والغرابة وكأنهما إحدى شخصيات "أليس في بلاد العجائب".

اختارت "بريانكا شوبرا" فستان معدني شفاف من دار الأزياء الفرنسية "ديور"، جاء الجزء العلوي منه بتصاميم هندسية فضية، أما تنورته ذات الفُتحة الجانبية التي وصلت لأعلى الفخد زُيِّنَت بالريش الملوَّن، وارتدت جوارب وقفازات شفافة.

ولإضفاء لمسة من الرداماتيكية، أسدلت كاب طويل مُزيَّن بالريش من أعلى كتفها حتى أخمص قدميها، واعتمدت تسريحة شعر شعثاء غريبة غير مألوفة، ووضعت على رأسها تاج معدي ضخم.

واعتمدت "شوبرا" أحمر شفاه قرمزي، ورسمت حاجبيها باللون الرمادي، في حين طبَّقت مكياج عيون غريب .

من جهة أخرى، اختار "نيك" بدلة بيضاء أنيقة نسَّقها بقميص أبيض مُزيَّن بزخارف معدنية، بينما انتعل حذاء ذي كعب عالٍ برَّاق، ورسم عينيه بالكحل الأسود، وتزيَّن بأقراط فضية.

وبالعودة إلى الخط الزّمني لمواعدة نيك وبريانكا، ظهر الحبيبان علنيّاً لأوّل مرّة كأصدقاء في حفل ميت غالا 2017، وبرّرا حُضورهما الحفل سويّاً بأنّهما كانا يرتديان ملابس من علامة رالف لوران، فكان من المُمتع لهما أن يحضرا حفل الأزياء برفقة بعضهما البعض.

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