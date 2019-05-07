بالصور: بعد حفل ميت غالا.. كيم كارداشيان لعبة باربي وشعر من الكريستال!

خطفت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" الأنظار إلى إطلالتها المُثيرة لدى سيرها على السجادة الحمراء في حفل "ميت غالا" الذي أقيم يوم أمس الإثنين في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، إلّا أنها اعتمدت إطلالة مغايرة بدت فيها كلعبة باربي بلاستيكية.

توجَّهت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 38 عامًا، إلى الحفل الذي أقامته لاعبة التنس الشهيرة "سيرينا ويليامز" عُقب انتهاء حفل "ميت غالا"، وتألَّقت مُرتديةً فستان أزرق من الجلد اللمَّاع قصير ذو فتحة صدر طويلة تصل للصُرة بينما زُيِّنَ بشراشيب فضية من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "تيري موغلر، كما اختارت قفازات طويلة مُطابقة لإطلالتها.

ولإضفاء مزيد من البريق إلى إطلالتها، ارتدت شعر مستعار من أحجار الكريستال البرَّاقة بدا أشبه بكرة بيسبول مُضيئة، وطبَّقت ظلال عيون فضي برَّاق وأحمر شفاه نود، في حين انتعلت جزمة جلدية زرقاء.

من جهة أخرى، اختارت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" إطلالة من وحي الثمانينيات مُرتديةً بودي سوت باللونين الأسود والابيض، وزادت من طولها بانتعال حذاء أبيض ذي كعب عالٍ، وحملت حقيبة يد على شكل كرة ديسكو.

واستعرضت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics منحنيات جسدها المُثير مُرتديةً فستان أزرق شفاف مكوَّن من حمالة صدر برَّاقة وتنورة من قماش مُشبَّك وتزيَّن بالريش الذي انسدل من أعلى كتفها حتى أخمص قدميها، في حين وضعت شعر مستعار باللون التركواز المُشع.