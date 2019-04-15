بالصور: جوردن وودز برفقة شاب مجهول الهوية.. ولقاء صادم يجمعها بكيندال جينر

توجَّهت عارضة الأزياء الأمريكية "جوردن وودز" لحضور مهرجان كوتشيلا الموسيقي في يومه الثاني والمُقام في ولاية كاليفورنيا، لكنها حاولت قدر الإمكان إخفاء ملامح وجهها بقناع وقبعة سترتها الوردية.

شوهدت "جوردن وودز"، البالغة من العمر 21 عامًا، مُتخفيَّة بقناع أبيض أثناء تجولها برفقة صديقها المُقرب "جادن سميث"، كما تواجدت برفقة شاب غامضٍ وسيم وضع يده حول كتفها بطريقة حميمية، وتشاركا الضحكات والأجواء الحماسية التي تُسيطر على المهرجان السنوي الذي يضم عدد لا يُحصى من المشاهير العالميين.

ووفق ما نقله موقع "هوليوود لايف"، اصطدمت "جوردن"، صديقة نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" السابقة، بشقيقتها عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر، و"هايلي بالدوين" في المهرجان، لكن بدا عليها عدم السعادة والارتياح بشأن الوضع برمته، فقد لوحظ تعابير وجهها الحاد والجدي أثناء حديثها مع "هايلي" ثم قررت المُغادرة بعد خمس دقائق.

ويتساءل الكثيرون حول إذا ما تلاقت "جوردن" مع صديقتها "كايلي جينر" في المهرجان، حيث أن الأخيرة تتواجد برفقة حبيبها مغني الراب "ترافيس سكوت".

وبحسب ما ورد تم عزل "جوردن" من عائلة كارداشيان-جينر بعد تقبيلها حبيب "كلوي مارداشيان" خلال حفلة أقامتها في شهر فبراير الماضي.