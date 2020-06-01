بالصور: جوليا روبرتس توجِّه رسالة كراهية لدونالد ترامب بكمامتها الواقية!

تتبع النجمة الامريكية "جوليا روبرتس" إرشادات مركز السيطرة على الأمراض مرتديًا قناعًا للوجه في الأماكن العامة، لكنها أضافت لمسة فنية سياسية إليها.

التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للممثلة البالغة من العمر 52 عامًا يوم الخميس في ماليبو كونتري مارت مرتديًا قناعًا مطبوع عليها وجه الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، فلا تزال مقاطعة لوس أنجلوس تحت أمر البقاء في المنزل وسط جائحة تفشي فيروس كورونا.

وأكملت "روبرتس" إطلالتها بانتعال حذاء رياضي، وارتدت بنطال مريح وجاكيت دنيم أزرق، بينما سرَّحت شعرهاعلى شكل كعكة مرفوعة.



تتمتع نجمة Pretty Woman بتاريخ من الصداقة مع عائلة أوباما، لذا فإن اختيارها وجهه كقناع ليس مفاجئًا؛ فقد دعمت الرئيس السابق وحضرت له حملة لجمع التبرعات بالعودة لعام 2012.

وفي ديسمبر، سافرت "روبرتس" و"ميشيل أوباما" إلى فيتنام وماليزيا كجزء من مؤسسة Obama Foundation's Girls Opportunity Alliance، ووصف الحائزة على جائزة الأوسكار رحلتهما بأنها "تغير للحياة".

ويجدر الإشارة إلى أن "روبرتس" أيَّدت علنًا المرشخة "هيلاري كلينتون" في انتخابات عام 2016 التي خسرت فيها لصالح الرئيس الحالي "دونالد ترامب"، وتحدثت عن النتيجة المخيبة للآمال خلال لقاء لها مع مقدمة البرامج الشهيرة "أوبرا وينفري" لصالح مجلة هاربر بازار عام 2018.



"عندما تم انتخاب دونالد ترامب، نزلت ابنتي هازل وكان التلفزيون قيد التشغيل، وقالت وهي تزحف ببطء "ترامب يفوز ''، وكانت نوعًا ما لهث فقد كان لدينا ذلك الأمل الجماعي أن شيء ما آخر سيحدث، وما رأيته في تلك اللحظة بالضبط هو الحاجة الكاملة لي كأم لإيجاد طريقة تجعلها تشعر أنه لا يزال بإمكانها الحصول على صوت."

وتابعت روبرتس ، "لهذا السبب ذهبنا إلى أول مسيرة نسائية في واشنطن - أردت أن تشعر بأنها ما زالت تحتفظ بمكان في العالم، لا يزال بإمكانها أن تؤمن بما تؤمن به، على الرغم من أن شخصًا آخر أصبح الآن رئيسًا. لقد كان قويا جدا بالنسبة لي أن يكون لها بطريقة ما أن تكون قائدة في هذه المساحة من المسيرة والمشاركة في كونها مواطنة في هذا البلد ".