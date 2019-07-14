بالصور: جيسون ستاثام وخطيبته يخطفان الأنظار في عرض فيلم Hobbs & Shaw!

لا يمكننا إشاحة النظر عن جمال وسحر الثنائي الأشهر الممثل الإنجليزي "جيسون ستاثام" وخطيبته عارضة الأزياء الإنجليزية " روزي هنتنغتون وايتلي"، فكلاهما يمتلك جاذبية لا مثيل ما يجعلهما من أجل ثنائيات هوليوود.

توجَّه الثنائي لحضور العرض الأول لفيلم الآكشن والمغامرة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في مدينة لوس أنجلوس برفقة نجوم عالميين آخرين.

تألَّقت العارضة الحسناء، البالغة من العمر 32 عامًا، مُرتديًةُ فستان أبيض مُثير من توقيع دار الأزياء الإيطالية "أتيليه فيرساتشي"، جاء بتصميم بسيط، فانسدل على جسدها بطريقة اسنيابية مُبرزًا خصرها النحيل، في حين استعرضت ساقيها الطويلتين بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخد.





وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مُنسدلة وراء كتفها، واعتمدت مكياج طبيعي من دراجات البرونزي، وتزيَّنت بأقراط دائرية مُرصَّعة بالألماس، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء فضي ذي كعب عالٍ.

ولم يكن "جيسون" أقل وسامةً من خطيبته الحسناء، فتألَّق هو الآخر مُرتديًا بدلة رمادية كاروهات نسَّقها مع قميص أسود، وغطى عينيه بنظارات شمسية سوداء.





ومن بين النجوم المتواجيدن في الحدث الممثل الامريكي "دواين جونسون"، والممثلة الحسناء "إيزا غونزاليز"، والنجم الوسيم "إدريس إلبا"، وغيرهم.







ويدور الفيلم حول عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي "لوك هوبس" الذي شكل تحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو"؛ للقضاء على شرير جديد، وهو إنسان مطور جينيًا يهدد مستقبل الإنسانية يجسد دوره "إدريس إلبا".

من المقرر طرح الفيلم مطلع شهر أغسطس المقبل. والفيلم من إخراج ديفيد ليتش، الذي قام بإخراج عدد من الأعمال التجارية الناجحة الفترة المقبلة، منها فيلم "John Wick" عام 2014، و"Deadpool 2" عام 2018.