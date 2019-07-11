بالصور: دوا ليبا مُثيرة بالأسود في حفل أمازون.. وتختار جلابية برفقة حبيبها الفلسطيني

كعادتها، خطفت النجمة البريطانية الألبانية "دوا ليبا" الأنظار بجمالها الاستثنائي أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل "أمازون برايم داي" المُقام في قاعة هامرشتاين بمدينة مانهاتن يوم الأربعاء الماضي.

وأشرف على إطلالة النجمة البالغة من العمر 24 عامًا خبير الأزياء "لورينزو بوسوكو"، فتألَّقت مُرتديةً طقم أسود من قماش الترتر البرَّاق مؤلَّف من بليز طويل وهوت شورت كشف ساقيها الطولتين الرشيقتين، وارتدت أسفله جوارب سوداء شفافة.

وأبرزت خبيرة المكياج " ليزا إلدريدج" ملامح النجمة بظلال عيون دخاني منحها لمسة من الحدة والجرأة، وطبَّقت أحمر شفاه باللون البني، والقليل من أحمر الخدود البرونزي.

وأعتمدت "دوا ليبا" تسريحة شعر قصيرة انسدلت على جانبي كتفها، وطلاء أظافر أخضر نيون، كما زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء أسود ذي كعب عالٍ.







وفي وقت لاحق بعد انتهاء الحفل، رصدت عدسات الباباراتزي "دوا ليبا" برفقة حبيبها الجديد عارض الأزياء الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية "أنور حديد" برفقة بعضهما البعض بمدينة نيويورك.

يمكننا مشاهدة "أنور" و"ليبا" مُتعانقين فوق شرفة زجاجية، حيث ترتدي النجمة الشابة فستان مخطط بالطول والعرض بألوان مُتعددة أشبه ما يكون بجلابية، في حين لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.







وفي وقت سابق، رصد في مهرجان Barclaycard British Summer Time Hyde Park الغنائي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

ومن الواضح أن علاقتها العاطفية مع أنور تبدو جيدة، حيث كانت "دوا" واقفة بين أحضان "أنور" بينما كانت ترتدي جاكيت بيسبول باللون الرمادي والمزيّن بالأشكال، حيث نسّقته مع بنطال قماشي بلون البيج.

يذكر أن الثنائي تواعدا بعد ثلاثة أسابيع فقط من انفصال "ليبا" عن حبيبها الشيف "إسحاق كارو"، حيث كانت في تلك الفترة قريبة من العارضة "جيجي حديد"، والتي سهّلت بحكم صداقتها بدء هذه العلاقة بينهما لتبقيا على قرب، حسب مصدر مُقرَّب.

ومن الجدير بالذكر، أن دوا بدأت بمواعدة "إسحاق" عام 2013 لمدة أربع سنوات، لينفصلا بعدها عام 2017، ويعزى السبب إلى بعد المسافات بينهما وكثرة الأعمال، فكانا يكافحان لرؤية بعضهما.