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بالصور: ريتا أورا ببكيني مُثير في جزيرة إسبانية.. لكن ألم تجد مقاسًا أكبر؟!

منشور 06 آب / أغسطس 2019 - 07:15
ريتا أورا
ريتا أورا

 

تقضي النجمة الأمريكية "ريتا أورا" إجازتها الصيفية في جزيرة إبيثا الإسبانية برفقة صديقاتها، ويبدو أن القليل من الإثارة لا يضر بعد أشهر من العمل المتواصل.

شاركت "ريتا أورا"، البالغة من العمر 28 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لها على متن يخت فاخر وسط المياه الزرقاء أثناء استعراض منحنيات جسدها الرشيق، فارتدت بكيني مؤلف من قطعتين حمالة صدر صغير ولباس تحتي رفيع، لكن يبدو واضحًا أنها اختارت مقاسًا أصغر من مقاسها الفعلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I mean the gals are Gona hate that they’re in this but today was so relaxing and just pure bliss. 😍

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وأكملت "أورا" إطلالتها الشاطئية مُتزيِّنة بقلائد ذهبية، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء، في حين أسدلت خصلات شعرها الأشقر المُبتل على جانبي كتفها.

وأرفقت صورها بتعليق، جاء فيه: " أعني أن الفتيات سيكرهن تواجدهن هنا، لكن اليوم كان مريحًا ونعيمًا نقيًا."

تأتي صور "أورا" المُثير بعدما اعترفت أنها تستخدم جاذبيتها الجنسية الطبيعية لصالحا، فقد اكتشفت أن استعراض الخواص الجنسية التي تمتلكها المرأة تزيد من قوتها وسيطرتها، وبيَّنت أنها تشعر بالغيرة من الفتيات اللواتي يخرجن دون وضع مستحضرات تجميل على بشرتهن.

ويمكننا ملاحظة أن الصور الأخيرة للنجمة عبر حسابها الخاص تندرج تحت طابع الإثارة والجرأة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll be here 💞

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Hope you’re all having a great summer holiday so far ☀️ @ronanpark

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كلمات دالة:ريتا أورابكينيإطلالةإثارةطبيعة جنسيةمشاهير هوليوود

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