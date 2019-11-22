بالصور: شبيهة آريانا غراندي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ومليون متابع على TikTok!

أشعلت مراهقة أمريكية مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بالمغنية الأمريكية "آريانا غراندي" وكأنهما توأم انفصلتا عند الولادة.

تمكنت "بيج نيمان" تحقيق شهرة كبيرة بفضل شبهها الذي لا يصدق بـ"آريانا غراندي"، حيث أدركت أنهما تتشاركان ذات الملامح وتقاسيم الوجه لأول مرة حينما كانت بعمر العاشرة أثناء تواجدها في ملعب المدرسة، بعدها بأربعة أعوام حصدت على أكثر من مليون متابع على تطبيق TikTok.

وأشارت "بيج"، البالغة من العمر 14 عامًا من ولاية كاليفورنيا، أن بداياتها انطلقت بمساعدة والدتها المسؤولة عن تسريح شعرها ووضع مستحضرات التجميل على بشرتها كالتي تعتمده "غراندي"، لكنها فيما بعد تعلَّمت بعد الخدع الجمالية، وكلما زادت عدد الصور التي تنشرها عبر حسابها على "إنستغرام" كلما جذبت انتباه معجبي النجمة إليها.

ويجدر الإشارة إلى أن أكثر من 40 ألف شخص يتابعها عبر "إنستغرام" ممن ينتظرون صورها ومحتواها المختلف كمؤثرة اجتماعية.













ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني فإن السيدتين تتشاركان الأصول ذاتها، فكلتاهما من أصول أمريكية- إيطالية.

وأعربت "بيج" عن إستيائها لكونها مشهورة، مُشيرةً أن بعض محبي "غراندي" لطفاء معها، لكن الشق الآخر أسوأ من قابلتهم في حياتها لأنهم يرون أن تقليدها لها يعتبر سرقة لشخصيتها، لكنها أوضحت أنها لا تهتم بالتعليقات السلبية.















