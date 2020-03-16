بالصور: شقيقة أمل كلوني تطلق كمامات غريبة وأنيقة لمحاربة الكورونا!

قررت شقيقة المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" استغلال تفشي فيروس كورونا وتصميم كمامات على الموضة لحماية مرتدي الأقنعة من الإصابة.

أطلقت "تالا علم الدين" تصاميمها الجديدة والمتنوعة من الكمامات le Masque عبر موقعها الإكتروني Totally Tala، وتتضمنت تصاميم من قماش الجينز رُسم عليه فم، بالإضافة إلى طبعات على شكل جلد النمر والجيش بألوان متنوعة بقيمة 25 جنيه استرليني.









وكتب في الخانة الترويجية: "في عالمنا المتغير باستمرار، قمنا بتغطيتك ببعض الكمامات المريحة والأنيقة التي سترافقك خلال طريقك الطويل".

وتبيع "تالا"، الأم لأربعة أطفال، أكياس مطهرات إلى جانب الأقنعة، حيث سيتم التبرع بـ جزء من العائدات للصليب الأحمر في سنغافورة.

ويجدر الإشارة إلى أن شرطة سينغافورا غرَّمت "تالا"، شقيقة "أمل كلوني"، بمبلغ مقداره ألفي دولار، ومنعتها من القيادة لمدة عامين، بعدما ضبطت تقود سيارتها تحت تأثير الكحول عام 2013، كما ضبطت من جديد تقود سيارة زوجها دون موافقته تحت تأثير الكحول دون رخصة قيادة، حيث قبضت عليها الشرطة ووجدت أن تركيز الكحول قد تجاوز الحد الذي يسمح لها بقيادة السيارة.

وقد حكم على "تالا" بالسجن لمدة ثلاثة أسابيع ودفع غرامة قدرها 1.5 ألف دولار ، كما ستحضر من امتلاك أو الحصول على جميع فئات رخص القيادة لمدة أربع سنوات عند إطلاق سراحها.