بالصور: كايلي تلتقي الخائنين في حفل صديقتها.. وجوردن تقوم بحركة بذيئة!

توجَّهت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" لحضور حفل عيد ميلاد صديقتها المقربة "انستازيا كارانيكولاو" في ملهى Bootsy Bellows بمدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورينا، لكن الأمر المثير للاهتمام تواجد صديقتها السابقة الخائنة "جوردن وودز".

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني ، أُفيد أن عارضة الأزياء "جوردن وودز" تواجدت في الحفل باعتبارها إحدى صديقات "أنستازيا" المقربات، لكن ما يزيد الأمر غرابة حضور لاعب كرة السلة "تريستان تومسون" الحفل، وهو ذات الشخص الذي أقدمت "جوردن" على تقبيله رغم علاقته الوثيقة بـ"كلوي كارداشيان".







اختارت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics ارتداء فستان أسود ضيِّق بفتحة صدر على شكل قلب، واعتمدت تسريحة شعر قصيرة ومكياج دخاني. بينما اختارت "جوردن" فستان أسود سترابلس مُثير وأسدلت شعرها الناعم الأسود على جانبي كتفها.

وليس معروفًا إذا ما جرى حديثًا بين "كايلي" وصديقتها وحبيب شقيقتها الخائن، أو قرروا تجنب كل منهما الآخر.

ورصدت عدسات الباباراتزي "جوردن" تقوم بحركة بذيئة باصابعها أثناء تواجدها في السيارة برفقة صديقها "جيدن سميث"، فهل كانت تشير إلى انتهاء علاقتها بـ"كايلي"؟!

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعارض طريق "تريستان" و"كايلي"، فقد وصلا فندق دليلة يوم الخميس وغادراه منفصلين.