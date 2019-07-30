بالصور: كريستيانو رونالدو يتسلم جائزة أسطورة ماركا.. وحبيبته تثير شكوك حملها؟!

أضاف نجم الكرة البرتغالي "كريستيانو رونالدو" جائزة جديدة إلى مجموعته الضخمة بعد نيله جائزة "أسطورة ماركا" تكريمًا على مسيرته الكروية الحافلة بالأهداف، والتي نالها من قبله نجوم عالميين أمثال: "مايكل جوردان"، "ميسي"، "مارادونا"، "بيليه"، و"روجر فيدرير" وآخرون.

توجَّه "كريستيانو رونالدو" برفقة حبيبته الحسناء "جورجينا رودريغيز" إلى الحدث التكريمي المقام في العاصمة الإسبانية مدريد، وبدا عليه الفخر والسعادة لتواجدها إلى جانبه لتشاركه هذا الإنجاز المهم.





وتألَّقت "جورجينا رودريغيز"، البالغة من العمر 25 عامًا، مُرتديةً فستان قصير ضيِّق باللون النود مٌزيَّن بطيات أنيقة مُبرزًا منحنيات جسدها الرشيق ، لكنها أثارت الشكوك حول حملها بطفلها الثاني، فقد لوحظ تكوُّر بطنها، رغم مرور عام واحد على إنجاب ابنتها "ألانا مارتينا".





وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مُنسدلة وراء كتفها، واعتمدت مكياج برونزي لإبراز ملامحها الجذابة، وأضفت مزيدًا من الطول إلى قامتها بانتعال حذاء وردي ذي كعب عالٍ. من جهة أخرى، اختار "رونالدو" قمص أنيق باللونين الازرق والأبيض نسَّقه ببنطال أسود أنيق.

وألقى "رونالدو" خطابًا مؤثرًا بعد تسلمه الجائزة، وقال: "أهم شيء هو أن مسيرتي مضت بشكل جيد بعد خروجي من ريال مدريد؛ لأنه ليس من السهل أن تغادر الملكي بالطريقة التي خرجت بها بعد 9 سنوات، ثم تنضم لدوري مختلف مع زملاء مختلفين، وفي عمر الـ 33".

يجدر الذكر أن نجم ريال مدريد السابق فاز بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، وأربعة كؤوس للأندية العالمية، وثلاثة كؤوس أوروبية كبرى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد لقبين في الدوري الأسباني، وواحد في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وفاز ببطولة أوروبية واحدة، ودوري الأمم المتحدة UEFA.