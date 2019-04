بالصور: كيم بإطلالة غريبة ترويجًا لعطرها الجديد.. وكايلي تستلقي على جسدها!

أثارت نجمتا تلفزيون الواقع "كايلي جينر" وشقيقتها "كيم كارداشيان" حماسة متابعيهما بعد تلميحهما إلى مشروع مُشترك يجمعهما في استحداث رائحة عطر جميلة خلال إحدى حلقات برنامج Keeping Up With The Kardashians.

وأخيرًا، كشفت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 37 عامًا، لمتابعيهما موعد إطلاق المشروع الجديد المُقرر يوم الجمعة القادم، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بشقيقتها الصُغرى أمام مُجسم شفاه أحمر ضخم..

تظهر "كيم" مًستلقية على الأرض مًرتديةً جامبسوت أزرق سماوي جاء بقدم واحدة، في حين أسدلت شعرها الأسود الحريري على جانبي كتفها، واعتمدت ظلال عيون باللون الأرجواني والوردي، في حين حملت بيدها قنينة عطر على شفاه باللون الأرجواني.

من جهة أخرى، تمددت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics فوق جسد شقيقتها مُرتديةً جامبسوت باللون النهدي الباهت، واعتمدت ظلال عيون باللون الأزرق وأحمر شفاه نود، وحملت بيدها قنينة عطر باللون الأحمر.

وتأتي قناني العطور بثلاثة روائح هي: رائحة زهر اللوتس الأحمر، والعنبر السائل، وعود الصليب، وتتوزع على ثلاثة قناني ذات ألوان مُختلفة تضم اللون النود، الوردي، والأحمر، كما تبلغ تكلفتها 40 دولار أمريكي.

