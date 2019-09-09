بالصور: كيم في كواليس مجلة فوغ العربية.. وحذاء رياضي لتسهيل حركتها

أطلَّت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية لعدد شهر سبتمبر الجاري، فتنوعَّت إطلالاتها الاستثنائية بين الكلاسيكية العصرية والمُثيرة الجريئة، كما أشرف زوجها مغني الراب "كانييه ويست" على إجراء مقابلة معها في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وشاركت "كيم" (38 عامًا) متابعيها مجموعة صور للجلسة الرائعة التي تميَّزت بالأجواء العربية، فظهرت بين الصخور والجبال والصحراء أيضًا، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

ومن بين الأزياء التي اختارتها، أطلت "كيم" بفستان باللونين الأبيض والأسود من توقيع المصمم الفرنسي الشهير "تيري موغلر"، واتسم التصميم بالحدة مع تحديد الخصر وإبراز الجانبين، فضلًا عن إكمال إطلالتها بقفازين من التل، مع اعتماد ضفيرة جانبية طويلة للغاية، ومكياج قوي، تميز بالأحمر الجريء للشفتين ومكياج سموكي للعينين، واختيار أقراط طويلة مدببة ذهبية.

وبعيدًا عن الأسود، ظهرت كيم بفستان وقبعة باللون الأبيض، في إطلالة تبدو وكأنها من حقبة زمنية أخرى.

ورغم مرور عدة أيام على الحدث، قررت "كيم" نشر صور لما وراء كواليس جلسة التصوير التي اتخذت صحراء كاليفورنيا موقعًا لها، فتظهر داخل سيارة غولف مُرتديةً فستانها الأبيض الأنيق برفقة طاقم العمل. وفي لقطة أخرى، يساعدها أحد الأفراد على هبوط منحدر بينما اختارت حذاء رياضي لتسهيل حركتها.





وهنا نستعرض مجموعة صور لما وراء الكواليس:















