بالصور: كيندال جينر تواعد الفلسطيني فيصل خضرة.. وتتألق بتصميم أردني في موعدهما الرومانسي!

انتشرت العديد من الشائعات تُفيد وجود علاقة غرامية تجمع عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" بشاب فلسطيني يُدعى "فيصل خضرة"، ويبدو أن عائلة كارداشيان-جينر توَّد ضم عرق عربي إلى عائلتها وخاصةُ بعد انفصال "كورتني كارداشيان" عن حبيبها ذي الأصول الفلسطينية "يونس بنيجما".

رصدت عدسات الباباراتزي "كيندال جينر" و"فيصل خضرة" في موعد عاطفي ليلة السبت الماضي، حيث استمتعا بوجبة عشاء لطيقة في أشهر المطاعم.

تألَّقت "كيندال" (22 عامًا) لهذه المناسبة مُرتديةً جامبسوت نيفي مُخطط بالأبيض ذو فتحات جانبية، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء زجاجي ذي كعب عالٍ من توقيع مصممة الأزياء الأردنية "أمينة معادي"، وأسدلت خصلات شعرها الأسود الناعم على جانبي وجهها، كما تزيَّنت بأقراط ألماسية، واعتمدت مكياج عيون دُخاني لإبراز ملامحها.

من جهة أخرى، بدا المغني وعارض الأزياء غاية في الأناقة والرقي مُرتديةً بدلة نيفي نسَّقها بقميص أبيض.













وفي وقت سابق، كشفت "كيندال" لمتابعيها أنها تواعد "خضرة" عبر نشر صورة تجمعهما أمام المرآة من حفل زفاف صديقتها "هايلي بالدوين" و"جاستن بيبر"، حيث تقف "كيندال بفستانها الذهبي الأنيق مُتمايلة أمام حبيبها الجديد، بينما يقف الآخر وراء ظهرها ويده داخل جيبه، وعلَّقت: "إننا لا نتواعد، لكنه موعدي الغرامي".

يجدر الإشارة إلى أن "خضرة" يعتبر صديق مقرب من العائلة، فقد ترددت شائعات تُفيد وجود علاقة مُحتملة بينه وبين "كورتني" بعد انفصالها عن "يونس بنجيما"، كما واعد "جوردن وودز" لعام كامل.

وتأتي علاقتها بعدما حيَّرت معجبيها عندما قالت إنّها "متلهّفة لإنجاب طفلٍ" وذلك في إحدى حلقات برنامج "Keeping Up With the Kardashians"، لكن في ما زالت تريد تحقيق الكثير في ما يتعلّق بمسيرتها المهنيّة، ولا ترغب فعلاً بذلك في الوقت الحالي، فكل ما تريده الآن تحميس جمهورها لفكرة حملها فقط.ش