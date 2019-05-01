بالصور: لوبيتا نيونغو في المغرب.. والأسود يليق بها بروح فرنسية

تتمتع النجمة الأمريكية " لوبيتا نيونغو" بذوق رفيع واستثنائي حينما يتعلق الأمر باختيار إطلالاتها، فبشرتها السمراء وجسدها الممشوق يحولان كل ما ترتديه إلى لوحة فنية.

بدت "لوبيتا"، البالغة من العمر 36 عامًا، غاية في الأناقة والغرابة في آن معًا خلال حضورها عرض أزياء "كريستين ديور" لمجموعة أزيائه لموسم ربيع وصيف 2020 والمقام في العاصمة المغربية مراكش.

وخطفت الحسناء الأنظار بإطلالتها السوداء مُرتديةً فستان أسود ذي تصميم مميز، فجاء على شكل بودي سوت أسود الجزء العلوي منه مصنوع من الجلد، بينما تنورته صُممت من الشيفون الأسود الشفاف المُزيّنة بطبعات على شكل عروق أشجار خضراء من توقيع "ديور".

وأكملت الحسناء إطلالتها بحزام جلدي عريض من دار الأزياء الفرنسية "ديور"، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أسود.

ولإبراز جمالها الطبيعي تزيَّنت بزهرة الأقحوان التي علت جبينها للفت الانتباه إلى مزايا جمالها الساحر والذي عززته بظلال عيون دُخاني وأحمر شفاه لمَّاع باللون الأحمر.

التقطت النجمة الكينية المكسيكية، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلمها 12 Years a Slave، الصورة أمام حمام سباحة في قصر البديع في المغرب.

وانضم إلى "لوبيتا" في الحدث النجمتين الأمريكيتين " شيلين وودلي" و"جيسيكا ألبا".



