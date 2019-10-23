بالصور: ليندسي لوهان تُغازل حبيب كايلي السابق من جديد.. وتصفه بالمقلد!

عبَّرت النجمة الأمريكية "ليندسي لوهان" عن إعجابها بحبيب نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" السابق أكثر من مرة، ويبدو أنها لا تزال عازمة على خلق علاقة بينهما، فهي تفضل البوح بمشاعرها والمبادرة بالاعتراف بحبها بدل انتظار الطرف الآخر.

شارك مغني الراب "تيجا" سلسلة صور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أثناء استمتاعه بالأجواء على متن يخت فاخر في ميناء سيدني، ويظهر في إحدى الصور مُرتديًا تيشيرت أبيض وقلادة ألماسية ضخمة ذات تعليقة على شكل قرد.









وعلى الفور أرفقت "ليندسي لوهان" تعليقًا جاء فيه: "مُقلِّد"، إلى جانب إيموجي بوجه يضحك، وحظي تعليقها على أكثر من 700 إعجاب، لكنها لم احصل على رد من "تيجا" نفسه.

ويجدر الإشارة إلى أن تواجد "تيجا" في العاصمة الاسترالية "سيدني" يتزامن مع تواجد "ليندسي" في المنطقة ذاتها لتصوير برنامج المواهب الغنائي The Masked Singer بنسخته الاسترالية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تبدي فيها "لوهان" إعجابها، ففي وقت سابق، شارك "تيجا" متابعيه الذين يبلغ عددهم 13.7 مليون عبر موقع ""إنستغرام" صورة له مُستلقيًا على السرير، ومن بين المعلقين والذين أبدوا إعجابهم بصورته " لوهان"، حيث علَّقت على صورته بكلمة "Taste" أي "مذاق" مُرفقةً إياها بإيموجي على شكل يدين مرفوعتين عاليًا، وتساءل المعجبون حول ما تُلمِّح به النجمة، فهل هي إشارة إلى أغنيته التي تحمل عنوان "Taste" أم أنها توَّد جذب اهتمامه؟!

ووفقًا لما نشره موقع "هوليوود لايف"، يُشاع أن "لوهان" أرسلت تعليقها المضحك لـ"تيغا" عبر خاصية الرسائل الخاصة ، فقد صرَّح مصدر أن النجمة تحب صورة الشاب السيء التي يعيشها "تيغا"، كما أنها مهووسة بكل ما ينشره عبر حسابه الخاص، وليس هذا فحسب، بل أنها تَكُّن بعض المشاعر له منذ زمن.

ولم يُذكر بعد إذا ما استجاب مغني الراب لرسائلها، لكنهما يتابعان بعضهما البعض عبر موقع "إنستغرام".