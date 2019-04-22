بالصور: ناعومي كامبل بإطلالة حمار وحشي.. وتكشف صدرها العاري!

لا يختلف اثنان على جمال وفتنة عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" التي سيطرت على منصات عرض الأزياء، فرغم أنها على مشارف الخمسينات، إلّا أنها لا تزال تمتلك مقومات شابة في العشرينات من عمرها.

خطفت "ناعومي كامبل"، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بجمالها الفتان على منصة عرض أزياء أسبوع الموضة في لاغوس، نيجيريا، مساء السبت الماضي، بإطلالة تتسم بالحدة والجرأة والإثارة على حد سواء من مجموعة المصمم الأزياء الإيطالي "روبرت كافالي" تحت اسم Triple RRR.

تألقت "كامبل" مُرتديةً بدلة باللونين الأسود والأبيض مكونة من قطعتين بطبعات الحمار الوحشي، بليزر مفتوح من الأمام بفتحة كبيرة كشفت عن مفاتنها وبنطال رفيع من الأسفل، وأكملت إطلالتها المُبهرة بحذاء ذي كعب عالٍ باللون الأسود مُشبك بطريقة مُماثلة لطبعات البدلة.

وتزيَّنت الحسناء بقلادة ذهبية طويلة مُنتهية بتعليقة دائرية، وأسدلت شعرهاالأسود الحريري وراء كتفها، في حين أضفت لمسة من الأنوثة والشباب بمكياج عيون حاد وجريء أبرز ملامح وجهها الجذاب.

ويأتي ظهورها المُبهر بعدما قررت إنهاء علاقتها بالمغني البريطاني "ليام باين"، الذي يصغرها بـ23 عامًا/ بسبب شعورها بالملل وأن تواجدهما معًا لم يعد يضيف لها شيئًا، لكنهما في المقابل لا يكنان مشاعر الضغينة لبعضهما البعض، ويرغبان أن تستمر علاقتهما كصديقين فحسب.

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