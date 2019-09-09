بالصور: نيكول كيدمان تتألق بالأسود على السجادة الحمراء في مهرجان تورينتو

توجَّهت النجمة الاسترالية "نيكول كيدمان" لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد The Goldfinch المُقام في مهرجان "تورينتو" الدولي للأفلام يوم الأحد الماضي.

وخطفت "نيكول كيدمان"، البالغة من العمر 52 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة مُرتديةً فستان سترابلس أسود متوسط الطول مُزيَّن بتطريزات وزخارف على شكل ورود برَّاقة وريش أسود، وأسدلت على كتفها بليزر أسود.





وأكملت الحسناء إطلالتها بإسدال خصلات شعرها الأشقر القصير وراء كتفها، في حين اعتمدت مكياج بسيط وأحمر شفاه قرمزي، والقليل من الماسكارا، بينما تزيَّنت بأقراط طويلة مُزيَّنة بحبيبات اللؤلؤ، ومجموعة من الخواتم، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أسود غاية في الرقي.





وتواجد برفقة "نيكول" زميلتها في المسلسل الدرامي Big Little Lies الممثلة العالمية "سارا بولسون|، والممثل الأمريكي " أنسيل إلغورت"، والممثل الشاب " وأواكس فيغلي".







تدور أحداث فيلم The Godfinch، المقتبس عن كتاب "دونا تارت" الحائز على جائزة بوليتزر، حول صبي يُدعى " ثيودور ديكر " تلقى والدته حتفها في حادث تفجير إرهابي في متحف المتروبوليتان، ثم يتولى رجل ثري رعايته في نيويورك مع عائلته في إيست سايد، وفي خضم الكارثة التي حلت المتحف، يستولى على لوحة (طائر الحسون) التي لا تقدر بثمن.

الفيلم من بطولة "سارة بولسون"، "أنسيل إلجورت"، "أنورين برنارد"، ونيكول كيدمان، وأشرف "ستروجان" على كتابة السيناريو، و"جون كراولي" على عملية الإخراج.