بالصور: هايلي بالدوين تهدد سيلينا غوميز بالقتل بعد إطلاق أغنيتها.. والأخيرة ترد!

أثارت النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" ضجة كبيرة بعد إطلاق أغنيتها "Lose You To Love Me"، الموجَّهة بشكل واضح لحبيبها السابق النجم الكندي "جاستن بيبر"، حيث تضمَّنت كلاماتها عبارات الخذلان ومشاعر مؤثرة عايشتها في الفترة التي قرر بها الزواج من عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين".









ومن الواضح أن "هايلي بالدوين" لم يعجبها الأمر على الإطلاق، فقررت الرد على طريقتها الخاصة عبر نشر صورة غلاف لأغنية عبر خاصية "إنستغرام ستوري" بعنوان "I Will Kill You"، لكنها حذفتها بعدما تكهَّن الكثيرون أنها موجَّهة لـ"سيلينا"، وأوضحت: "أرجوكم توقفوا عن الترهات..لا تعليق".

في المقابل ، أصرت "غوميز" أنها بحاجة لكتابة الأغنية العاطفية بغض النظر عن التداعيات التي ستلاحقها، ففي حديثها مع البرنامج Radio Disney، قالت: "كتبت هذه الأغنية قبل عام تقريبًا، ومن الواضح أنها أغنية مؤثرة وعاطفية بالنسبة لي، لكن من المثير رؤية التغير الملحوظ الذي طرأ منذ تلك اللحظة إلى الآن."

وأضافت: "ومشاركة قصتي هو بالضبط ما أفعله دائمًا، فلا يمكنني أن أكون زائفة، لا أستطيع أن أدعي أنني لا أواجه شيئًا عندما يكون واضحًا أني عشت تجربة ما.. آمل أن يشعر الشباب والفتيات في جميع أنحاء العالم بالدعم، لأنه إحساس رافق الجميع"، وتابعت "هذا شيء توجب علي فعله لنفسي."

وحظيَّت الأغنية منذ نشرها عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" أكثر من 19 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وجاء في كلمات الأغنية:

We'd always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah

I gave my all and they all know it

You turned me down and now it's showing

In two months, you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

دائما ما نعود إليه بشكل أعمى

احتجت أن أفقدك لكي أجد نفسي

هذه الرقصة كانت تقتلني ببطء

احتجت أن أكرهك من أجل أن أحب نفسي.

منحتك كل شيء وكلهم يدركون ذلك

لقد حطمتني والآن يظهر عليَّ ذلك

في خلال شهرين، قمت باستبدالنا

كأن الأمر كان سهلً

جعلتني أعتقد أني استحق ذلك

والآن أنا في تعافي جيد من ذلك