بالصور: وشوم تغطي جسد كيم كارداشيان.. وإطلالة تعود للتسعينيات!

تعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أيقونة للموضة والجمال، فهي دائمًا ما تلفت الأنظار لإطلالتها الغريبة والفاضحة نوعًا ما، وفي الآونة الأخيرة أبهرتنا بمجموعة من الازياء التي اعود إلى عقود مضت.

استعرضت "كيم كارداشيان" ذات الـ38 عامًا جسدها المُثيرة بإطلالة شفافة جريئة من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "جان بول غوتييه" تعود إلى عصد التسعينيات، فارتدت زي مكون من توب وليغينيغ ضيقين من قماش الشيفون الشفاف، زُيِّن بطبعاتعلى شكل أموال نقدية بدت كوشوم مرسومة على جسدها.





وأكملت الأم لأربعة أطفال إطلالاتها بشعر مستعار طويل مموج، واعتمدت مكياج كلاسيكي من درجات النود أبرز ملامحها الجذابة، في حين حملت حقيبة يد مخملية باللون الخمري.

وفي وقت لاحق، تألقت بإطلالة أرجوانية مؤلفة من هودي فضفاض مخملي نسَّقته ببنطال باللونين الأرجواني والرمادي بطبعة جلد الأفعة، في حين انتعلت حذاء بني من جلد الافعى.





ورغم اختيار "كيم" إطلالتها من المصمم "جان بول غوتييه"، إلّا أنهما لم يكونا على علاقة طيبة، فقد اتهمها الأخير بتقليد شكل قنينة عطره الشهيرة التي تأتي على شكل جسد امرأة، لكنها في شهر نوفمبر الماضي اختارت إحدى أزيائه خلال حفل توزيع جوائز People's Choice Awards.