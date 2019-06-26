بالصّور: كيم كارداشيان تطلق خط أزياء للملابس الداخلية.. وتعرضها بنفسها!

أعلنت نجمة التلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" رسمياً عن خطها الجديد لمجموعة الملابس الداخلية Kimono، حيث نشرت ذلك عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، وذلك بعد عام تقريباً من كشف موقع TMZ الإخباري عن اسم العلامة.

وشاركت كيم مجموعة من الصور، التي تروّج فيها للقطع الداخلية بجانب عارضات الأزياء، حيث كانت ترتدي قطعة واحدة من المشد باللون البيج، ويأتي على هيئة شورت، أما في صورة أخرى فقد ظهرت ببكيني، مطابق لونه لما قبله، بالإضافة إلى إطلالة ثالثة كشفت فيها عن قطعة جمعت بين البكيني من جهة وشورت من جهة أخرى، مع حمالة صدر من نفس النوع.

وأضافت كيم تعليقاً مطولاً للحديث عن مشروعها الجديد، بجانب الصور المعروضة، حيث قالت: "أخيراً يمكنني أن أشارككم هذا المشروع، الذي كنت أعمل عليه خلال العام الماضي، لقد كنت شغوفة بهذا الأمر لمدة طويلة، فمجموعتي كيمونو، هي مكان الملابس الداخلية وحلول للعديد من النساء".

كما أضافت: "كنت دائماً ما أقوم بتقطيع ملابسي الداخلية لأقوم بتصميماتي الخاصة، ولم أجد دوماً الألوان التي تناسب بشرتي".

وعند الدخول لموقع Kimono.com الجديد، تستقبلك رسالة ترحيبية تعرّفك بالعلامة التجارية، حيث تقول: "كيمونو هو طريق جديد يركز على الحلول للملابس الداخلية، أنشأتها كيم كارداشيان ويست"، وفي الختام: "سواء أكانت رغبتك في التحسين أو الرفع أو النحت، فإن كيمونو توفر لك جميع الحلول".

يبدو أن كيم أثارت إعجاب المتابعين بمشروعها الجديد، حيث أنه منذ الإعلان عن علامتها الجديدة قد ارتفع عدد المعجبين بما يزيد عن 30,000 متابع.

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