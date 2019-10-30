بالفيديو: آرنولد شوارزنجر يكشف غيرته من صهره.. ما علاقة الطول؟!

يحظى النجم العالمي " آرنولد شوارزنجر" بشهرة عالمية نظرًا لأفلامه التي لقيت صدًا كبيرًا من بينها فيلم " The Terminator"، لكن رغم ذلك يشعر بالغيرة من زوج ابنته النجم الأمريكي "كريس برات".

حلَّ "آرنولد شوارزنجر" (72 عامًا) ضيفًا في برنامج Jimmy Kimmel Live يوم الإثنين من أجل الترويج لفيلمه الجديد، وتطرَّق للحديث عن زوج ابنته "كاثرين شوارزنجر" مُشيرًا إلى أنه أعرب عن إنزعاجه من "كريس برات" أمامها، إذ لم يعجبه طول قامته وشهرته الكبيرة، إضافة إلى مشاركته في أفلام ضخمة وعالمية مقارنة به.

واستذكر اللحظة التي قدمت إليه ابنته لتخبره عن مواعدتها "برات"، فكل ما فكَّر به المنافسة التي ستندلع بينهما، وقال ممازحًا: "تساءلت هل يتوجَّب علي أن أكون شخصية تنافسية؟ هل يسمح لي بإقحام رجل أطول مني، أضخم مني، ويمثل بأفلام ضخمة، ويجني مالًا أكثر مني؟".

ويجدر الإشارة إلى أن "أرنولد" و"برات" يتشاركون الطول ذاته، حيث يصل طولهما إلى 6 أقدام وإنشين.





ووفق ما نقله موقع "بيبول"، طلب "برات" يد "كاثرين" بطريقة تقليدية، لكن توجَّب عليه في البداية التعرف على والدها وأفضل مكان لذلك الصالة الرياضية، وأوضح "آرنولد" أن صهره رجل قوي وواثق بنفسه، كما أنه فخور به.

وفي وقت سابق خلال لقاء له مع Entertainment Tonight، كشف عن رغبته في مشاركة صهره في أحد الأفلام، وقال: "ربما! لم نناقش الموضوع بعد، لكني أحترمه كثيرًا."

تزوج الثنائي في 8 يونيو في سان يسيدرو رانش في مونتيسيتو ، كاليفورنيا بعد عام من المواعدة، وقضيا شهر عسلهما في هاواي.