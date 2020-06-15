بالفيديو: أديل تبكي في ظهور نادر تكريمًا لأرواح ضحايا حريق غرينفيل

في ظهور نادر، أطلَّت النجمة البريطانية "أديل" عبر فيديو لدعم الناجين من الحريق الذي وقع قبل ثلاثة أعوام في برج "غرينفيل".

عبر الفيديو الذي وثِّق تكريمًا لأرواح الضحايا التي لقيوا حتفهم في الحريق الهائل، قالت "أديل" وسط موج من المشاعر والتعاطف والتأثر: "أوَّد أن أرسل حبي لكم جميعًا اليوم، وأخبركم أني أفكر بكم كما فعلت دائمًا".

وتابعت: "على الرغم من أنه يتعين علينا القيام بذلك في العالم الافتراضي، عبر الإنترنت، عبر تطبيق Zoom في عام 2020، لكن لا يزال مهم جدًا بالنسبة لنا أن نحزن معًا وأن نتذكر تلك الليلة ونتأمل في ذلك ونفكر أيضًا بما وصلنا إليه الآن.. من المهم الاحتفال بحياة أولائك الذين عاشوا قبل أن تؤخذ حياتهم في تلك الليلة".



في 14 يونيو 2017 ، اندلع حريق في برج غرينفيل المكون من 24 طابقًا في حي شمال كنسينغتون في غرب لندن، حيث لقي 72 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 70 شخصًا، وقد كان من أكثر حوادث الحرائق دموية التي شهدتها المملكة المتحدة منذ عام 1988 وأسوأ حريق سكني في المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت: "لم يكن هناك وقت أكثر ملاءمة لنا لممارسة الصداقة، والرحمة، والانفتاح، والمثابرة.. إنها حقيقة علمية أن البشر حيوانات ناقلة، ليس من المفترض أن نترك بمفردنا، نحن بحاجة لبعضنا البعض للبقاء على قيد الحياة، وهذا شيء رأيته حقًا حين التفاعل مع مجتمع غرينفيل".





وتابعت: "لم يسبق لي أن تأثرت بهذا الشكل أو استمديت الإلهام من مجموعة من الأفراد من قبل"، ووصفت صمود الجماعة بلا يعلى عليه.

واختتمت كلامها: "أفتقدكم جميعاً، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعاً، وكما قلت، أفكر فيكم اليوم أكثر من أي وقت مضى، حافظوا على سلامتكم".

تشارك أديل مع منظمة Grenfell United ، وهي منظمة تعمل على إحداث تغيير لمنع حدوث مأساة مماثلة مرة أخرى.