بالفيديو: أشهر نجوم العالم يجتمعون في الرياض.. ومبلغ خيالي يمنح لجايسون موموا!

تواجد عدد لا يحصى من نجوم هوليوود وبوليوود في المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر الترفيه في المملكة، ويأتي ذلك بعد عام تقريبًا من مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وصل أشهر النجوم العالميون إلى الرياض لحضور فعاليات منتدى الترفيه Forum 2019، ومن بين هؤلاء النجوم، الممثل والمخرج الصيني "جاكي شان"، والممثل البلجيكي " جون-كلود فان دام"، والممثل الأمريكي "جايسون موموا"، إلى جانب نجم بوليوود "شاهروخان"، المعروف في الهند باسم ملك بوليوود.

اجتمع النجوم الأربعة من جنسيات مختلفة لالتقاط صور لهم في فندق "ريتز كارلتون"، الذي أشرف على استضافة منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، وهنالك التقى "فان دام" بالمخرج السعودي "عبد العزيز المزيني".

​وعلى هامش تكريمه مع نجوم من مصر والعالم العربي، أعرب "جاكي شان" عن رغبته في تصوير فيلم جديد في المملكة، حيث طالب الهيئة العامة للترفية السعودية والتي يرأسها المستشار السعودي تركي آل الشيخ بالتفكير بذلك، كما عبَّر عن سعادته عما رأه من تطور كبيرة في السعودية مُشيرًا إلى أنه قد يعود المرة المُقبلة برفقة طاقم عمله لتصوير الفيلم.

Four International Stars in One Frame!!! Shah Rukh Khan, Jackie Chan, Jason Momoa & Jean!! pic.twitter.com/KCsxIQRlD7 — Aavishkar (@aavishhkar) October 13, 2019

ولم يكشف بعد عن الرسوم المدفوعة للشخصيات الشهيرة، لكن يذكر أن "موموا" سيحصل على 200 ألف دولار لكل ظهور، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

كما ذكرت الصحيفة أن المنظمين كانوا يتطلعون لحضور النجمين "ويل سميث" و"راسل كرو"، غير أنهما رفضا التواجد لأسباب غر معلومة.

ولا بد الإشارة إلى أن العديد من النجوم مُتَخَوفين من المشاركة في الفعاليات التي تقيمها المملكة، وتحديدًا بعد مقتل "خاشقجي"، فقد الممثل "جيرارد بتلر: رحلته إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي التي كان يوَّد من خلالها الترويج لفيلمه " Hunter Killer".

يأتي ذلك في سياق تحويل الرياض إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميًا، تبدأ 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.