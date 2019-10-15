بالفيديو: إلين دي جينيريس تُفاجئ ضيفها بحفل زفاف ثانٍ برنامجها!

فاجأت مقدمة البرامج الكوميدية "إلين دي جينيريس" ضيفها مقدم البرامج الأمريكي "هوارد ستيرن" بإقامة حفل زفاف ثانٍ مًفاجىء له ولزوجته "بيث" أمام المتواجدين في برنامج The Ellen Show يوم الإثنين الماضي.

قررت "إلين دي جينيريس" مفاجأة "هوارد" و"بيث" بحفل زفاف مستوحى من برنامج The Bachelor ولجأت للشخصية التلفزيونية الأمريكية "كولتون أندروود" ومنحته مسؤولية تزويج الثنائي.

في الفيديو، يحاول "هوارد إثارة أجواء من الفكاهة في الحفل، فقد اشارت عليه مقدمة البرنامج أن لديه أربعة دقائق فحسب لطلب يد زوجته للزواج، لكنه ماطل في الأمر لحين قررت "بيث" طلب يده وأشارت أنه شخصية رومانسية للغاية ودائمًا ما يثني عليها وعلى جمالها.

وبعد انتهاء مراسم الزفاف اللطيف، توجَّهت "بيث" للجمهور وألقت بباقة الورود.

ويجدر الإشارة إلى "هوارد" (65 عامًا) طلب من زوجته إعادة زواجهما من جديد في برنامج Jimmy Kimmel Live الأسبوع الماضي، مُعتقدًا أنها كانت سترفض عرضه أمام الجماهير كما فعلت خلال إجازتهما حينما طلب منها الزواج أمام عشر أفراد، حيث تعتقد أن ذلك فال سيء في علاقتهما، لكنها قبلت عرضه.

يذكر أن "هوارد" و"بيث" تزوجا قبل 11 عامًا.