بالفيديو: إيفا لونغوريا بإطلالة مشعة صفراء في عرض فيلم Dora and the Lost City of Gold

خطفت النجمة الأمريكية "إيفا لونغوريا" الأنظار إلى جمالها المبهر خلال تواجدها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Dora and the Lost City of Gold في مسرح Regal LA Live بمدينة لوس أنجلوس، وذللك يوم الأحد الماضي.

تألٌّقت "لونغوريا"، البالغة من العمر 44 عامًا، بإطلالة مُشعة مُختارةً فستان سترابلس باللون الأصفر الفاقع من توقيع مصمم الأزياء البرازيلي " فيتور زربيناتو"، انسدل بانسيابية مُبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، وما زاده أناقة الطيات الأنيقة ناحية الصدر.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة وأسدلت خصلات شعرها الأمامية على جانبي وجهها، واعتمدت مكياج عيون سموكي مع درجات البرتقالي، وتزيَّنت بأقراط ألماسية صغيرة لا غير، في حين زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أبيض.







الجدير بالذكر أن "لونغوريا" تلعب دور أم الطفل "دورا"- إيلينا- فالفيلم مستوحى من مسلسل الرسوم المتحركة Dora the Explorer، الذي يعرض عبر قناة "نيكولوديان".

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة صغيرة تدعى "دورا" أمضت معظم حياتها في استكشاف الغابة مع والديها، لكن لا شيء يمكن أن يُبعدها عن مغامرتها الأكثر خطورة على الإطلاق وهى المدرسة الثانوية، حيث تذهبالمستكشفة قائدة لـ(كورتس) و(دييجو) ومجموعة من المراهقين في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز المستحيل وراء حضارة الإنكا المفقودة.

ويشارك في الفيلم إلى جانب "إيفا لونغوريا" كل من: "إيزابيلا مونير"، "داني تريجو"، "تيمويرا موريسون"، "بينيسيو ديل تورو"، و "جيفري واهلبرج"، وغيرهم.ِ

ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 9 أغسطس .





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