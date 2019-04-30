بالفيديو: المحجبة حليمة عدن بالبوركيني على غلاف مجلة رياضية عالمية!

دخلت عارضة الأزياء الصومالية "حليمة عدن" التاريخ كأول عارضة مسلمة تظهر في مجلة Sports Illustrated مُرتدية الحجاب والبوركيني في عدد المجلة لشهر مايو القادم.

أطلت "حليمة عدن"، البالغة من العمر 20 عامًا، مُرتديةً مجموعة متنوعة وأنيقة من البوركيني الذي يعتبر لباس سباحة مُحتشم للناس المُسلمات ضمن جلسة تصوير شاطئية أشرف عليها مصور الموضة والأزياء "يو تساي" على شاطئ واتامو في كينيا.

صرَّحت عارضة الأزياء لموقع "بي بي سي"، قائلةً: "الفتيات الصغيرات اللاتي يرتدين الحجاب يجب أن يكون لديهن نساء من جميع المجالات ليكن مثلهن الأعلى.. إننا نشهد سياسيات وسيدات أعمال، ومراسلات وغيرهن من النساء الناجحات اللواتي يرتدين الحجاب في أدوار واضحة وهذه هي الرسالة التي نحتاج إلى إرسالها."

وهذه ليست المرة الأولى التي تكسر فيها "عدن" النمط المتعارف عليه حول المحجبات، فقد كانت أول مسلمة تُشاررك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا في الولايات الأمريكية عام 2016، وبينما تشارك باقي المتسابقات في لباس البحر البيكيني، ارتدت هي البوركيني المحتشم والذي يغطي كامل الجسم والشعر.

وُلدت حليمة في مخيم كاكوما للاجئين بكينيا، هاجرت مع أسرتها بعمر 6 سنوات إلى سانت كلاود بمنيسوتا الأميركية، حيث تقيم الآن، وتدرس الآداب في جامعة منيسوتا، هدفها أن تصبح سفيرة للأمم المتحدة.

وهنا نستعرض مجموعة من صور جلية التصوير الخلابة:















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