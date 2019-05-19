بالفيديو: انتقادات تطال النجمة مادونا بعد عرضها في تل أبيب.. علم فلسطين وإسرائيل مُتعانقان!

حظي ظهور النجمة الأمريكية "مادونا" الذي طال انتظاره في مسابقة الأغنية الأوروبية "يورفيجين" في إسرائيل بردود أفعال مُختلطة من المشاهدين، بعد أن دعاها النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية بإلغاء عرضها في تل أبيب.

أطلَّت "مادونا" في عرضها الغنائي مُرتديةً ملابس سوداء معدنية وغطَّت عينها بعصابة عيون سوداء أثناء أداء أغنيتها Like A Prayer العائدة لعام 1989، وأغنيتها Future بمشاركة مغني الراب الأمريكي Quavo، كما تواجد برفقتها على خشبة المسرح مجموعة كبيرة من الراقصين.

وصدمت "مادونا" المنظمين والحضور حينما أدرجت الأعلام الإسرائيلية والفلسطينية في عرضها، رغم أنه لم يتم الموافقة عليه مسبقًا، فقد شوهد اثنين من راقصيها يسيران إلى جانب بعضهما البعض ويرتدي كل منهما علمًا.

وفي بيان من لجنة التنظيم، جاء فيه: " هذا العنصر من الأداء لم يكن جزءًا من البروفات.. مسابقة الأغنية الأوروبية هي حدث غير سياسي وقد تم إعلام مادونا بهذا"، ورغم الانتقاد الموجَّه في البيان، إلّأ ان الكثيرين أثنوا على حركتها وكيفية تكريس شهرتها للتطرق لقضية مهمة.

وبالعودة إلى أدائها الموسيقي، خذلت "مادونا" الكثيرين حينما لجأت إلى تقنيات تعديل الصوت؛ كما شُبِّهَت إطلالتها بأزياء المسلسل الدرامي الشهير Game Of Thrones.





