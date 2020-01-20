بالفيديو: براد بيت يسخر من زواجه الفاشل بأنجلينا.. وجينيفر أنيستون تمنحه قُبلة!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز نقابة السينمائيين وممثلي الشاشة (SAG) يوم أمس الأحد بحضور أشهر النجوم العالميين، إلّا أن شخصيتين بالذات لفتتا الأنظار بشكل كبير.

بعد 15 عامًا على طلاقهما، أعيد لم شمل النجمة الأمريكية "جينيفر أنيستون" وزوجها السابق الممثل العالمي "براد بيت" على السجادة الحمراء خلال الحفل، إذ رُشِّح كليهما لجوائز عن أدوارهما السينمائية لعام 2019.

ووثَّقت الكاميرات لقطات لطيفة جمعت الثنائي على السجادة الحمراء وكأن لم يحدث شيء بينهما أو لم يجمعهما ماضٍ مؤلم، حيث شوهدا يتصافحان، كما أمالت "جينيفر" جسدها بتجاه النجم لمنحه قبلة على خده، وحينما قررت السير مبتعدةً، نرى "براد" مُمسكًا بيدها ومحدِّقًا إليها بحب.





وهذه اللفتة أدهشت الحضور في الحفل، فقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة تقف خلف النجم تحدِّق به وبـ"جينيفر" باستغراب ودهشة.

This lady watching Brad Pitt and Jennifer Aniston sharing a moment is everything #SAGAwards pic.twitter.com/XtoBriAHRA — Jamie (@jamielizabetht) January 20, 2020

وهذه لم تكن اللقطة الوحيدة التي أظهرت مشاعر الثنائي لبعضهما، فحينما تلقَّت "جينيفر" جائزة أفضل أداء عن فئة الممثلات، وجِّهت الكاميرات ناحية "براد" الذي كان يحدِّق بها عبر شاشة التلفاز أثناء تواجده وراء الكواليس.

وعندما تلقى "براد" جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon A Time In Holywood، شوهدت "جينيفر" تنظر إليه بمحبة، في حين ألقى مزحة حول زواجه الفاشل من الممثل الأمريكية "أنجلينا جولي"، فأشار إلى دوره في الفيلم: "لقد كان جزءًا صعبًا، رجل يخلع قميصه، يتعاطى مخدرات، ولا يتواصل جيدًا مع زوجته، يرتفع ولا يتواصل مع زوجته. لقد تطلب جهدًا".

ومضى يضحك من وحدته على السجادة الحمراء، مضيفًا: "أردت أن أحضر أمي ولكن لم أستط؛ لأن أي شخص أقف بجانبه، يقولون إنني أواعده، ذلك محرجًا ".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وضف "براد" زوجته السابقة بالصديقة الرائعة وذلك في حفل "غولدن غلوب" لعام 2020.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: