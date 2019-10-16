للمرة الأولى.. جينيفر أنيستون تنضم إلى إنستغرام وهذا ما بدأت به (بالصور)

فاجأت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون معجبيها وملايين مستخدمي موقع إنستغرام، عندما انضمت له للمرة الأولى وسرعان ما نشرت صورة مميزة للغاية أمس الثلاثاء.

وفي أول منشور لها على إنستغرام، قررت "جينيفر" 50 عامًا، مشاركة سيلفي حديثة مميزة تجمع شمل أبطال مسلسل "فريندز"، من "كورتني كوكس" (55 عامًا) و"ليزا كودرو" (56 عامًا) و"مات لوبلان" (52 عامًا)، إلى "ماثيو بيري" (50 عامًا) و"ديفيد شويمر" (52 عامًا).

وجنبًا إلى جنب مع الصورة، أرفقت جينيفر تعليق: "والآن نحن فريندز على إنستغرام أيضًا، مرحبا إنستغرام"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي خلال ساعتين فقط من انضمامها لإنستغرام، سرعان ما حصلت جينيفر على آلاف المتابعين، حتى الآن، وتابعها أكثر من 173 ألف شخصًا.

سرعان ما بدأت النجمة الحسناء تنشيط حسابها ومتابعة العديد من أصدقائها النجوم، ويبلغ عدد من تتابعهم حاليًا 83 شخصًا، ومن بينهم، طليقها الممثل "جاستن ثيرو"، والذي سرعان ما علق على منشورها بطريقة مرحة بكلمة "Woot-woot!" مع عدة رموز تعبيرية بينها شكل قلب.

وبالإضافة إلى جاستن، تتابع جينيفر كلا من أبطال مسلسل فريندز، ما عدا ماثيو بيري، لأنه ليس لديه حساب على إنستغرام، كما تتابع العديد من النجوم، بما في ذلك "إيفا مينديز" و"أورلاندو بلوم" و"سارة فوستر"ن "آدم ساندلر"، "نيكول كيدمان" و"جيسيكا بيل".

وأضافت إلى القائمة، "كيت هدسون"، "روبرت داوني جونيور"، "كاتي بيري"، "جوليان مور"، "جوليا روبرتس"، بالإضافة إلى "جيمي كيميل" و"ريس ويذرسبون"، و"غوينيث بالترو"، و"سيلينا غوميز" و"ليوناردو ديكابريو"، وغيرهم.

وبمتابعتها "جاستن"، تثبت "جينيفر" أن العلاقة بينها وبينه طيبة، رغم الانفصال، وقالت الممثلة المحبوبة مؤخرًا إنها تستمتع بحياة العزوبية حاليًا، كما أشارت أنها مشغولة جدًا وليس لديها وقت للارتباط مرة أخرى بعد انفصالها عن جاستن في 2017.

يُذكر أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 25 عامًا على بدء عرض "فريندز"، نشر "ديفيد شويمر" أيضًا صورة تجمع بين أبطال المسلسل وقال: "أثناء احتفالنا بليلة خميس قبل 25 عامًا..شكرًا لكل المعجبين، لولاكم لما تمكنّا من فعل ذلك".

وقبل انضمامها لإنستغرام، سبق وقالت جينيفر: "على عكس الواقع يمكنك التحكم في بعض الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والسخيفة التي تقال كثيرًا، ومن يعلم، قد أنضم يومًا ما".

وفيما يتعلق بمسلسل فريندز، كشفت جينيفر خلال لقاء في برنامج راديو " سيريوس إكس إم" في وقت سابق مع هذا الشهر، أن احتمالية إعادة اصدار مسلسل فريندز أو فيلم ضئيلة للغاية، وقالت: "المنتجين لا يريدون ذلك، لن يسمحوا لنا بذلك".

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