بالفيديو: بروش ليدي غاغا يثير ضجة وسائل الإعلام.. حمامة سلام وغصن زيتون

تصدرت النجمة الأمريكية "ليدي غاغا" محرك البحث "غوغل" بعد ظهورها مُتزينة ببروش ذهبي ضخم على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

تألقت "ليدي غاغا" مُرتدية فستان دراماتيكي مؤلف من توب أسود بياقة عالية وتنورة حمراء منفوشة بشكل درامي من مجموعة العلامة التجارية "شياباريلي" وأشرف على تصميمه "دانيل روسبيري"، وسرَّحت شعرها على شكل جديلة، وطبَّقت أحمر شفاه باللون الأحمر.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021



لكن ما لفت الأنظار إلى إطلالتها هو البروش الذهبي الذي زيَّن صدرها والذي له دلالة على الحرية والسلام، فقد شاركت "ليدي غاغا" متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع "تويتر" صورة مُقربة للبروش، وكتبت: "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".

ويجدر الإشارة إلى أن "ليدي غاغا" أدَّت النشيد الوطني خلال مراسم تنصيب "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس"، لكنها تعرَّضت للانتقاد لتحويله إلى أغنية بوب، كما اعتبروا صوتها غير مناسب لهذه الأغنية واتسم بالنشاز رغم أنها تتمتع بصوت جميل وقوي.