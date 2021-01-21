  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بالفيديو: بروش ليدي غاغا يثير ضجة وسائل الإعلام.. حمامة سلام وغصن زيتون

بالفيديو: بروش ليدي غاغا يثير ضجة وسائل الإعلام.. حمامة سلام وغصن زيتون

منشور 21 كانون الثّاني / يناير 2021 - 07:23
ليدي غاغا
ليدي غاغا

تصدرت النجمة الأمريكية "ليدي غاغا" محرك البحث "غوغل" بعد ظهورها مُتزينة ببروش ذهبي ضخم على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
تألقت "ليدي غاغا" مُرتدية فستان دراماتيكي مؤلف من توب أسود بياقة عالية وتنورة حمراء منفوشة بشكل درامي من مجموعة العلامة التجارية "شياباريلي" وأشرف على تصميمه "دانيل روسبيري"، وسرَّحت شعرها على شكل جديلة، وطبَّقت أحمر شفاه باللون الأحمر. 


لكن ما لفت الأنظار إلى إطلالتها هو البروش الذهبي الذي زيَّن صدرها والذي له دلالة على الحرية والسلام، فقد شاركت "ليدي غاغا" متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع "تويتر"  صورة مُقربة للبروش، وكتبت: "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".
ويجدر الإشارة إلى أن "ليدي غاغا" أدَّت النشيد الوطني خلال مراسم تنصيب "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس"، لكنها تعرَّضت للانتقاد لتحويله إلى أغنية بوب، كما اعتبروا صوتها غير مناسب لهذه الأغنية واتسم بالنشاز رغم أنها تتمتع بصوت جميل وقوي.

 

 

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

 

  • ______________________________________________________________

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

 فيسبوك  تويتر   إنستغرام

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...