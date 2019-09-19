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بالفيديو: بريانكا شوبرا تُفاجئ زوجها بأفضل حفل عيد ميلاد..وتدفع الآلاف للغناء له!

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:43
نيك جوناس وبريانكا شوبرا
نيك جوناس وبريانكا شوبرا

حظي النجم الأمريكي "نيك جوناس" على أفضل عيد ميلاد على الإطلاق وذلك بفضل زوجته النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا"، فقد أمضى الأيام المنصرمة بالاحتفال برفقة عائلته وأصدقائه المقربين.

أعرب "نيك جوناس"، الذي أتمَّ عامه الـ27 بتاريخ 19 سبتمبر، عن سعادته وحماسه لتلقي أجمل مفاجأة عيد ميلاد قد يتخيلها حتى الآن، حتى أنه شارك في خط سبر الأحداث التي وقعت يوم الاحتفال بعيد ميلاده، والذي خطط له من قبل "شوبرا".

وشارك "نيك" سلسلة صور للمفاجأة الرائعة عبر حسابه على موقع "تويتر"، في إحداها يرتديان ملابس رياضية مُتطابقة باللون الأزرق، كتب على قميص "نيك" من الخلف اسمه بالإنجليزية Nick، بينما طبع على قميص "شوبرا" عبارة "The Wife" أي "الزوجة". وفي أخرى يقفان أمام قالب حلوى أسود اللون وفوقه زجاجة مشروب.

أرفق "نيك" الصور بتعليق يتحدث فيه عن زوجته الرائعة، كتب فيه: " فاجأتني زوجتي الجميلة بمباراة كرة قدم لطيفة برفقة أعز أصدقائي وأفراد عائلتي في ملعب " Soldier Field"في شيكاغو.. واتبعته بلعبة غولف لبضع ساعات، ثم حفلة عيد ميلاد قدِّمَت فيها البيتزا والتيكيلا والكعب، بالإضافة إلى السجائر."

 

كما نشر النجم الشاب مقطع فيديو لحفلته الموسيقية المُقامة في مدينة سانت بول، عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية، إلّا ان زوجته قررت مُحيث غنَّى له الجماهير أغنية العيد الميلاد، حيث انضمت "شوبرا" إلى أصدقائه على خشبة المسرح لمشاركتهم الغناء، ثم منحته قُبلة.

 

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