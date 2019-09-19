بالفيديو: بريانكا شوبرا تُفاجئ زوجها بأفضل حفل عيد ميلاد..وتدفع الآلاف للغناء له!

حظي النجم الأمريكي "نيك جوناس" على أفضل عيد ميلاد على الإطلاق وذلك بفضل زوجته النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا"، فقد أمضى الأيام المنصرمة بالاحتفال برفقة عائلته وأصدقائه المقربين.

أعرب "نيك جوناس"، الذي أتمَّ عامه الـ27 بتاريخ 19 سبتمبر، عن سعادته وحماسه لتلقي أجمل مفاجأة عيد ميلاد قد يتخيلها حتى الآن، حتى أنه شارك في خط سبر الأحداث التي وقعت يوم الاحتفال بعيد ميلاده، والذي خطط له من قبل "شوبرا".

I’ve been lucky enough to celebrate my 27th birthday over the past couple of days with family, friends, and fans in Chicago and St. Paul. pic.twitter.com/JrqCKmiemJ — Nick Jonas (@nickjonas) September 18, 2019

وشارك "نيك" سلسلة صور للمفاجأة الرائعة عبر حسابه على موقع "تويتر"، في إحداها يرتديان ملابس رياضية مُتطابقة باللون الأزرق، كتب على قميص "نيك" من الخلف اسمه بالإنجليزية Nick، بينما طبع على قميص "شوبرا" عبارة "The Wife" أي "الزوجة". وفي أخرى يقفان أمام قالب حلوى أسود اللون وفوقه زجاجة مشروب.

My beautiful wife surprised me with a touch football game with some of my closest friends and family on the one and only Soldier Field in Chicago (!!!) followed by a few hours of Topgolf, and then a party where pizza, tequila, cake, and cigars were involved. pic.twitter.com/NXDfo0Gpnl — Nick Jonas (@nickjonas) September 18, 2019

أرفق "نيك" الصور بتعليق يتحدث فيه عن زوجته الرائعة، كتب فيه: " فاجأتني زوجتي الجميلة بمباراة كرة قدم لطيفة برفقة أعز أصدقائي وأفراد عائلتي في ملعب " Soldier Field"في شيكاغو.. واتبعته بلعبة غولف لبضع ساعات، ثم حفلة عيد ميلاد قدِّمَت فيها البيتزا والتيكيلا والكعب، بالإضافة إلى السجائر."

The next day we played a sold out show in St. Paul where so many of you brought birthday signs and sang me Happy Birthday on stage. I can’t thank you all enough for the outpouring of love and birthday wishes. Means the world to have you all in my life. Here’s to 27! pic.twitter.com/HjuYfKcXPk — Nick Jonas (@nickjonas) September 18, 2019

كما نشر النجم الشاب مقطع فيديو لحفلته الموسيقية المُقامة في مدينة سانت بول، عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية، إلّا ان زوجته قررت مُحيث غنَّى له الجماهير أغنية العيد الميلاد، حيث انضمت "شوبرا" إلى أصدقائه على خشبة المسرح لمشاركتهم الغناء، ثم منحته قُبلة.