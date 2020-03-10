بالفيديو: بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بالهولي.. والألوان تغطيهما بالكامل

قضت النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" وزوجها المغني الأمريكي "نيك جوناس" أيامًا مليئة بالألوان خلال إجازتهما في مسقط رأسها الهند.

شاركت "بريانكا شوبرا" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور برفقة زوجها أثناء احتفالهما بعيد الهولي بعد يوم واحد من رصدهما في مطار مومباي يوم الإثنين الماضي.

في إحدى الصور يطل الثنائي مغمورين بالألوان من رأسهما حتى أخمص قدميهما، فارتدت"بريانكا" تيشيرت وشورت أسود تحوَّلا إلى لوحة مفعمة بالألوان، بينما "نيك" اختار قميص وشورت أبيض ملطخان بالألوان.

وعلَّقت "شوبرا" على الصورة: "لقد عشنا في الألوان خلال الأيام القليلة الماضية.. حرفيًا، كان احتفال الهولي الأول لنيك مميزًا في الديار.. أتمنى لكل المحتفلين يوم هولي آمن وسعيد".

وقبل عدة أيام، نشرت صورًا لها ولـ"نيك" متألقين بملابس هندية تقليدية في احتفال الهولي، فارتدت جلابية بيضاء مُزيَّنة بزخارف ونقوش ملونة، بينما ارتدى "نيك" الشيرواني الهندي، وكتبت: "وهكذا تتم الأمور.. هولي 2020".

وفي يوم الاثنين، منحت "شوبرا" متابعيها لمحة عن كيف اختتمت عطلة نهاية الأسبوع برفقة نيك، ووالدتها "مادور شوبرا"، وأصدقائها في مكان إقامة صديقتها "ناتاشا بوناوالا" في مدينة بيون الهندية، حيث شاركت صورة جماعية لهم، وكتبت: "أحب عندما تكون عطلة نهاية الأسبوع باردة ودافئة في نفس الوقت.. شكراً لك ناتاشا وأدار لأنكما أفضل مضيفين، نراكم في المرة القادمة."