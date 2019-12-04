فيديو: بالبيجاما.. بيلا حديد نسخة طبق الأصل عن جوليا روبرتس في عرض أزياء ديور!

تواجدت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" برفقة نخبة من النجوم العالميين في عرض أزياء العلامة التجارية الفرنسية "ديور" الخاصة بالرجال في مدينة ميامي، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

تألَّقت "بيلا حديد" (23 عامًا) مُرتديةً بيجاما مُزيَّنة بطبعات هندسية باللونين الأسود والأبيض من توقيع دار أزياء "ديور" لمجموعة خريف 2020، وفتحت الأزرار العلوية لتكشف حمالة صدرها السوداء الرفيعة، وتزيَّنت بقلائد فضيَّة وذهبية، في حين ارتدت شعرًا مستعارًا بنيًا طويلًا ومموَّجًا أسدلته على جانبي كتفيها.













وأكملت "بيلا" إطلالتها بمكياج مُلفت مُطبِّقةً ظلال عيون من درجات الأزرق الباستيلي، وطبَّقت أحمر شفاه نود برَّاق، في حين زادت من طولها طولًا بانتعال صندل أسود.

وفي إحدى الصور التي التقطتها إلى جانب عارض الأزياء "لوكا سابت" أمام المرآة، تظهر "بيلا" نسخة طبق الأصل عن النجمة الأمريكية العالمية "جوليا روبرتس" في ابتسامتها الساحرة تحديدًا.

ورافقت "بيلا" كل من نجمتي تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" و"كورتني كارداشيان"، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم الإنجليزي "ديفيد بيكهام"، الذي استعرض وسامته مُتألِّقًا ببدلة رمادية من الحرير.



