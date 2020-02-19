بالفيديو: بيلي آيليش تبكي بعد اختيارها كأفضل فنانة دولية..وهكذا تغلبت على الكراهية!

انهارت المغنية الأمريكية "بيلي إيليش" على خشبة مسرح حفل توزيع جوائز بريت لعام 2020 مساء يوم الثلاثاء، بعد الكشف عن شعورها بأنها مكروهة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صعدت "بيلي أيليش" على خشبة مسرح ميدان O2 في العاصمة لبريطانية لندن لتسلم جائزة أفضل مغنية دولية من النجمة الشهيرة "ميل سي"، إحدى عضوات فرقة SPice Girls، وذلك بعد لحظت من أداء أغنية فيلم "جيمس بوند" الجديدة "No Time To Die".



وفي خطابها العاطفي ولمؤثر، اعترفت "أيليش" أنها شعرت بالكراهية مؤخرًا، وقالت: أردت قول شيء كنت أفكر فيه منذ ثانيتين.. شعرت بالكراهية مؤخرًا".

في خطاب أمام المشجعين في ساحة O2 بلندن ، أخبر بيلى الجمهور المرصع بالنجوم: "أردت أن أقول شيئًا كنت أفكر فيه منذ ثانيتين ... شعرت بالكراهية مؤخرًا."

وتابعت بصوت مخنوق: "وحينما وقفت على المسرح ورأيتكم تبتسمون لي، أشعل ذلك فيَّ الرغبة للبكاء، وأريد لبكاء الآن، شكرًا لكم".

وقد تمكَّنت "آيليش" بهذا الفوز التغلب على منافساتها من بينهن: "آريانا غراندي"، "كاميلا كابيو"، "لانا ديل ري"، و"ليزو".



يأتي فوز "بيلي" بعد قرار ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتوقف عن قراءة التعليقات على منشوراتها عبر موقع "إنستغرام"، وكشفت لبرنامج "بي بي سي بريكفاست": "توقفت قبل يومين عن قراءة التعليقات بالكامل، كانت تدمر حياتي.. هذا غريب، كلما زادت روعة الأشياء التي تحصل عليها، زاد عدد الذين يكرهونك".

وتابعت أن مواقع التواصل مجموعة من المتصيدين الذي يحاولون إثارة المزاح على أي شيء لإضحاك الآخرين، وأشارت أن قراءتها للتعليقات كان بغرض التواصل مع معجبيها، لكن المتنمرين دمرو تلك لعلاقة، ورغم ذلك تحب لتواصل والحديث مع معجبيها الذي تقابلهم في طريقها؛ إذ تعتبرهم كأصدقاء لها.