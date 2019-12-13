بالفيديو: تايلور سويفت "امرأة العقد".. وخطاب قوي تهاجم فيه سكوتر براون

حصدت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" جائزة "امرأة العقد" في حفل توزيع جوائز Billboard Women In Music لعام 2019 والذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس مساء أمس الخميس، وانتهزت الفرصة لمهاجمة الرجال المتسلطين الذين يستخدمون نفوذهم وسلطتهم في السيطرة على النساء في عالم الموسيقى.

استهدفت "تايلور سويفت"، البالغة من العمر 30 عامًا، في خطابها الذي ألقته أمام المشاهير والنجوم العالميين المدير التنفيذي "سكوتر براون" الذي استحوذت على كتالوجها الموسيقي عقب شرائه بعد استحواذه ، 38 عامًا ، بعد استحواذه على كتالوجها الموسيقي ، والذي حدث عندما اشترى شركة التسجيل المستقلة للرئيس التنفيدي "سكوت بورشيتا"، Big Machine Label Group، في شهر يونيو الماضي.

في حديثها عن عملية الاستحواذ، قالت "سويفت": "لقد حدث لي هذا دون موافقتي، أو استشارتي، أو قبولي بالأمر".

وأضافت: "بعدما حُرمت فرصة شراء موسيقاي بشكل مباشر، بيع كتالوجي بالكامل إلى شركة Ithaca Holdings، التي يمتلكها "سكوتر براون" في صفقة مَوَّلتها عائلة سوروس، شركة 23 كابيتال، ومجموعة كارلايل".

وأضافت أن الاستحواذ على موسيقاها بدا وكأن عالم غير منظم من الأسهم الخاصة حلَّ ليشتري الموسيقى كما لو كانت عقارات، أو تطبيقًا إلكترونيًا، أو خطُا للأحذية، وقالت: "لم يتصل سكوتر بي أو بفريقي للنقاش قبل البيع أو حتى عند الإعلان عنه...متأكدة أنه يدرك ماهية شعوري حيال الأمر، واسمحوا لي أن أقول إن تعريف امتياز الذكور السام في صناعتنا هو ما يردده الناس " لكنه كان دائمًا لطيفًا بالنسبة لي "عندما أقوم بتربية مخاوف حقيقية حول الفنانين وحقهم في امتلاك الموسيقى الخاصة بهم، وبالطبع إنه لطيف معي.. إن كنت في هذه الغرفة، هذا يعني أنك تمتلك شيء بحاجته".

وخلال وقت سابق، عمدت تايلور سويفت على نشر مدونة عبر موقع "تامبلر"، تهاجم فيها مدير الأعمال سكوتر براون لقيامه بشراء حقوق ملكية الشركة التي أصدرت ألبوماتها السابقة، حيث قالت: "عندما علمت أن مدير شركة Big Machine Label Group ينوي بيعها، فهذا يعني بيع جميع أعمالي الفنية ومستقبلي أيضاً، لذلك قررت أن أدع الماضي خلفي وأتخلى عن جميع أعمالي".

كما أضافت أن ما أثار إستيائها قيام سكوتر براون بشرائها، وهو الذي شارك مع عدد من النجوم في الحملات الهجومية ضد تايلور.

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