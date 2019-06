بالفيديو: تايلور سويفت تنفي تقبيلها كاتي بيري في أغنيتها الجديدة!

انتشرت شائعات تُفيد أن مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" تبادلت القُبل مع صديقتها النجمة العالمية "كاتي بيري"، فقد كشفت الأخيرة أنها أحبت تقبيل فتاة في أغنيتها الضاربة "I kissed a girl" عام 2008.

وردًا على هذه التكهنات والفرضيات الخاطئة، نفت "تايلور سويفت" الادعاءات على طريقتها الخاصة عبر إصدار أغنية جديدة تحت عنوان You Need To Calm Down، وعلَّقت على تساؤلات أحد المستخدمين عبر موقع "إنستغرام" الذي طالبها بكشف حقيقة علاقتها بـ"بيري" والرد قبل ازدياد الأمور سوءًا.

وكتبت "سويفت": " رفاق. هذا غير صحيح على الإطلاق.. أن تكون حليفًا لي يوجب عليك فهم الفرق بين الدفاع والطعن. أي شخص يحاول تحريف هذه الإيجابية إلى شيء آخر يحتاج أن يُهدِّئ من روعه، فابتعادك عن شؤوننا لا يكلفك دولارًا واحدًا."

ويجدر الذكر إلى أن أغنية "سويفت" الجديدة واحدة من أغاني ألبومها القادم Love، الذي يضم 18 أغنية ومن المقرر طرحه في 23 أغسطس المقبل.

وتعتبر "سويفت"، البالغة من العمر 28 عامًا، أنجح النجمات العالميات، فوصلت مبيعات ألبوماتها إلى أكثر من 50 مليون ألبومًا، كما بلغ تنزيلات أغانيها إلى 150 مليو تنزيل.