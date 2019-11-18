بالفيديو: تشاندلر النسخة المضحكة لجوكر.. والمقارنات لا تنتهي

شارك النجم الأمريكي "ماثيو بيري" متابعيه عبر موقع "تويتر" صورة ساخرة ومُضحكة يقارن فيها شخصية "تشاندلر بينغ"، الذي أدى دوره في المسلسل الكوميدي "Friends"، بشخصية المختل العقلي "جوكر"، الذي أدى دوره الممثل العالمي "خواكين فونيكس".
شارك "بيري" صورة مقسومة إلى قسمين تحت عنوان "أوجه الشبه السينمائية"، إحداها مشهد يرقص فيه الـ"جوكر"، والأخرى لـ"تشاندلر" وهو يرقص بطريقة مُشابهة، وعلَّق: "على الرحب والسعة".
You’re welcome. pic.twitter.com/FbxCO4T1I3— matthew perry (@MatthewPerry) November 16, 2019
وأوضح "بيري" أنه ليس العقل المدبر لتصميم الصورة، فقد أشاد بالشخص الذي يقف وراء تصميم الصورة، وكتب: "أعتذر، لا أعلم من صمم الصور، لكن أحسنت صنعًا".
أخذت صورة "تشاندلر" من إحدى حلقات الموسم الرابع لمسلسل Friends، حينما كان يحاول إيضاح السبب الذي يمنعه من الرقص في حفلات الزفاف لـ"راشيل"، وقال: "حفلات الزفاف مكان رائع لمقابلة النساء، وعندما أرقص، أبدو بهذا الشكل"، قبل الشروع في الرقص بطريقة مَضحكة.
من جهة أخرى، فإن اللقطة الأيقونية لشخصية "جوكر" صوِّرت أثناء أداء حركاته الراقصة على سلالم بلدة "ذا برونكس".
وبما أن مسلسل Friend يسبق عملية إخراج وعرض فيلم Joker، هذا يعني أن مخرج الفيلم استوحى بعض الأفكار من المسلسل.
وعلى الفور، انهالت الصور الساخرة التي تقارن بين "تشاندلر" و"جوكر"، من بينها لقطة مستحضرات التجميل.
Joker stole all his moves from Chandler Bing pic.twitter.com/GKSoM6EOxs— Oldreruns (@oldreruns) November 16, 2019
The similarities never end. pic.twitter.com/Tdz3Ut4P5E— Oldreruns (@oldreruns) November 17, 2019
More parallels!! pic.twitter.com/Y4Qr7DosFj— Sabi (@alongcamesabi) November 16, 2019
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