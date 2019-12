بالفيديو: تعرف على قائمة أكثر الأفلام بحثًا على Google لعام 2019

أصدر "Google" قائمته السنوية لأكثر المواضيع بحثًا عبر موقعه لعام 2019، والتي تكشف أكثر عمليات البحث الشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت طفرة في مؤشرات البحث على مدار فترة زمنية.

وهنا نعرض أكثر عشرة أفلام اهتم المشاهدون بها هذا العام من فئات مختلفة، من بينها أفلام كوميدية، رومانسية، وإثارة وتشويق، فضلًا عن أفلام رعب وأنيميشن. وبالتأكيد ضمت القائمة فيلم "Joker" و"Avengers: Endgame" باعتبارهما أكثر الأفلام تحقيقًا للأرباح لهذا العام.

تعرف على قائمة الأفلام الأكثر بحثًا على محرك Google في 2019:

1. Scary Stories to Tell in the Dark

تدور أحداث فيلم الرعب، الذي أشرف على إخراجه وكتابته المخرج المكسيكي " جييرمو ديل تورو"، حول ثلاثة أصدقاء في يتوجهون إلى منزل مهجور في عيد الهالويين، كان يُحتجز فيه فتاة صغيرة تُدعى "سارة بيلوز"، التي عُذَبت من قبل أهلها لشكهم في اقترافها أشياء شريرة، وعندما تجد "ستيلا" مذاكرتها تبدأ "سارة" في كتابة قصص مخيفة بدمها، وتقع العديد من الأحداث الغريبة للأصدقاء الثلاثة.

2. Midsommar

أثار فيلم الرعب جدلًا واسعًا نتيجة مشاهده وأحداثه غير المتوقعة، إذ يدور حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون من أمريكا إلى السويد من أجل زيارة المعقل الريفي لمهرجان يقام في منتصف فصل الصيف، وما يبدو أنه فرصة في سبيل الاسترخاء، فإنه يتحول إلى كابوس ملؤه الهلاوس، خاصة بعد استهداف بعضهم من زعماء طائفة وثنية.

3. Once Upon a Time in Hollywood

تدور أحداث الفيلم، الذي يؤدي دور بطولته كل من "ليوناردو دي كابريو" و"براد بيت"، حول ممثل تليفزيوني يحاول بمساعدة دوبليره أن يحققا شيئًا من الشهرة والنجاح في عالم صناعة السينما خلال العصر الذهبي لهوليوود في عام 1969 بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير "تشارلز مانسون".

4. Frozen 2

حقق فيلم الأنيميشن أرباحًا قياسية منذ عرضه في شباك التذاكر، فضلًا عن أغنيتيه التي سيرددها السغار والكبار على مدى الأشهر القادمة. وتدور الفيلم الذي يعد تتمة للجزء الأول حول "آنا، "إلسا"، "كريستوف"، و"أولاف" الذين يذهبون بعيدًا في الغابة لمعرفة سر وحقيقة بخصوص لغز قديم حول مملكتهم.

5. It Chapter Two

تدور أحداث الفيلم، المقتبس من رواية "ستيف كينج، يقرر أعضاء نادي "الخاسرين" السبعة لم شملهم من جديد بعد أن كبروا في العمر والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة "بيني وايز"، المهرِّج المرعب، الذي التقوه قبل 27 عامًا.

6. The Lion King

لقي الفيلم، الذي يعد النسخ الحيَّة من فيلم الرسوم المتحركة يحمل نفس الاسم، صدًا كبيرًا بسبب اشتراك النجمة العالمية "بيونسيه" بدور البطولة، ويدور حول الشبل "سيمبا" الذي يخوض رحلة طويلة مع العالم والذات بعد موت والده "موفاسا" غدرًا على يد عمه "سكار" الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه على صخرة العزة، ويعيش هائمًا على وجهه إلى أن تلوح في اﻷفق رياح تغيير الماضي اﻷليم.

7. Toy Story 4

عاد النجم الأمريكي "توم هانكس" و"تيم ألن" لأداء أصوات شخصيتهما في الجزء الرابع من الفيلم الذي يدور حول "وودي" وفريقه الذين يكتشون لعبة جديدة ضمن ألعاب الطفلة "بوني" وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وإصدقاءه إنقاذها وإرجاعها، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.

8. Joker

قدَّم الممثل العالمي "خواكين فينيكس" أداءً رائعًا يستحق الأوسكار كأحدث تجسيد لعدو باتمان الشهير في فيلم الإثارة النفسية، والذي تتبع أحداثه قصة "آرثر فليك" الذي يتخبط من أجل أم يكون ممثلًا كوميديًا لكنه يتحوَّل إلى حياة الجريمة والفوضى في مدينة غوثام عقب ما عاناه من تنمر وسوء معاملة.

9. Captain Marvel

تخطى الفيلم حاجز المليار دولار في شباك التذاكر، ويدور حول "كارول دنفر" التي تتحوَّل إلى واحدة من أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس.

10. Avengers: Endgame

تمكَّن فيلم Avengers: Endgame التفوق على فيلم Avatar، ليصبح أعلى الأفلام ربحًا على الإطلاق مع أكثر من 2 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.