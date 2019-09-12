بالفيديو: تهديد آسان نجي زميله بالقتل يضعه في مأزق.. لسانه انهى مسيرته الفنية!

وقع نزاع عنيف بين "أسان نجي"، نجم مسلسل Emmerdale، والممثل البريطاني "جيمي لوماس" خلال حفل توزيع جوائز TV Choice Awards ليلة الإثنين الماضي في فندق "بارك لين"، وتضمن ذلك تهديدات بالقتل والطعن على مرأ الجميع.

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني مقطع فيديو للشجار العنيف، فنشاهد "آسان نجي" (25 عامًا) يتهجم على زميله "جيمي لوماس" (44 عامًا) مًهددًا إياه بالقتل والطعن، حيث يمكننا سماعه يصرخ، قائلًا: "هل تعتقد أنك رجل ضخم، سأقتلك، وأطعنك".

في هذه الأثناء، حاول الممثل " ماليك طومسون-دواير" إعاقة طريق "جيمي" وصدِّه من الوصول إلى "آسان" الذي استمر بالصراخ أمام المتفرجين المُتفاجئين.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مسلسل Emmerdale لموقع "ذا صن" عن خبر إقالة "آسان" من الدور الذي يلعبه في المسلسل بأثر فوري، حيث يجسد شخصية "إليس تشابمان".

ولاحقًا، أصدر "أسان" بيان يعتذر فيه عن تصرفه المُشين، وكتب: "إن سلوكي في حفل توزيع جوائز اختيار التلفزيون كان غير مقبول تمامًا وبعيدًا عن شخصيتي.. أعتذر بصدق لكل من تأثر بشكل خاص "جيمي لوماس"، فريق Emmerdale بأكمله، جمهورنا، ITV، عائلتي، والمنظمون لجوائز اختيار التلفزيون".





ولم يذكر بعد أسباب الخلاف، لكن أفادت تقارير أن القتال وقع بعد أن أخفق "آسان جيمي" في حل نزاع مالي عالق بين أحد زملائه وبين "جيمي"، حيث قرر زميله ترك مدرسة جيمي للتمثيل، إلّا أن الاخير طالبه بالعمولة المدين بها له، وخلال الحفل قرر "آسان" مواجهته والتوصل لحل يرضي الطرفين، لكن انتهت الواقعة بخسارة دوره في المسلسل.

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