بالفيديو: جادا سميث تتحدث عن إدمانها الإباحية.. وابنتها تعترف بما قامت به بعمر الـ11!

تتطرق النجمة العالمية "جادا سميث" لمواضيع مُثيرة للجدل عبر برنامجها Red Table Talk الذي يبث عبر موقع "فيسبوك".

في حلقة جديدة من البرنامج التي ضمت كل من "جادا سميث"، وابنتها "ويلو سميث"، ووالدتها "أدريان بانفيلد جونز"، تحدثت ثلاثتهن حول حياتهن وعلاقتهن بالإباحية بشكل مفصل، فاستذكرت "جادا" الفترة التي عانت فيها من إدمان الإباحية، لكنها لم تكن على علاقة في ذلك الوقت، تقول: "ربما سأعترف الآن أني كنت علاقة غير صحية بالإباحية في مرحلة ما من حياتي، حيث كنت أحاول الامتناع عن ممارسة الجنس".

وبعد صراحتها الصادمة، سألت "ويلو سميث" والدتها إذا ما كان تعلقها بالإباحية ينبثق من مكان عاطفي داخلها، إّلا أن "جادا" نفت ذلك، وأوضحت أنه يجيء من الرغبة في ملء فراغ ما داخلك.

من جهتها، كشفت "ويلو"، البالغة من العمر 18 عامًا، أنها بدأت بمشاهدة الأفلام الإباحية في الـ11 من عمرها عبر موقع التواصل الاجتماعي Tumblr، وفي ذلك الوقت، أرادت "جادا" التحقق من حسابها ومعرفة ما تشاهده ابنتها.

على النقيض تمامًا، بدت "أدريان جونز" مصدومة من الحوار الدائر بين ابنتها وحفيدتها، فهو يعتبر غاية في الإحراج بالنسبة لها، إلّا أنهما لم تشعرا بذلك على الإطلاق وأكدتا أنهما تصارحان بعضهما البعض بهذه الأمور على الدوام.