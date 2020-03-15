بالفيديو: جنون ابنة ويل سميث يدفعها لفعل صادم.. وصندوق زجاجي لعزل نفسها!

تسير عارضة الأزياء والنجمة الشابة "ويلو سميث" على خطى المخرج والممثل الأمريكي "شيا لابوف" بعد إقدامها على عمل متهور لصالح الفن.

شاركت "ويلو سميث"، البالغة من العمر 19 عامًا، في مشروع فني يحمل اسم "الاكتئاب" مساء يوم الأربعاء الماضي، والذي ينطوي فكرته على عزل نفسها في صندوق زجاجي برفقة حبيبها المزعوم الموسيقي "تيلر كولي" لمدة 24 ساعة، بينما تؤدي أنشطة متنوعة من بينها حلاقة شعرها بالكامل.

ونشرت "جيدن سميث" مقطع فيديو لابنتها تحلق شعرها، وكتبت بفخر: " ويلو تخوض تجربتها التفاعلية، طفلتي تحلق شعرها من جديد."

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الفقرة الأدائية تعرض عبور الثنائي الإبداعي بدورة العواطف مثل: جنون العظمة، الغضب، الحزن، الخدر، النشوة، الاهتمام القوي، التعاطف والقبول.

وخرج الثنائي من الصندوق يوم الجمعة الماضي، واحتفلا بألبومهما "The Anxiety".