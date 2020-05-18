بالفيديو: جيسيكا ألبا تقص شعر ابنتيها لأول مرة.. شاهد النتيجة!

دُفِعَ العديدون لإغلاء مواعيدهم لدى مصففي الشعر نظرًا لإجراءات حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا؛ لكن ذلك لا يعني التوقف عن الاعتناء بأنفسهم، فقرروا امتهان مهنة مصففي الشعر.

قررت الممثلة الأمريكية "جيسيكا ألبا" الأخذبزمام الأمور ومنح ابنتيها "هونر"، البالغة من العمر 11 عامًا، و"هيفن"، البالغة من العمر 8 أعوام، قصة شعر بنفسها لأول مرة.

وثَّقت "جيسيكا ألبا" اللحظة الحاسمة في فيديو مدته خمس دقائق نشرته عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، معترفةً أن هذه التجربة منحتها منظورًا مختلفًا لاحترام خبراء ومصففي الشعر.



ففي بداية مقطع الفيديو، أوضحت "جيسيكا" أن صور مدرسة ابنتها "هونر" الوشيكة ألهمتها لمحاولة قص شعر ابنتيها، وقالت: "هذه المرة الأولى التي أمنح بها ابنتي قصة شعر! كان على هونر التقاط صور مدرسية، لذلك اعتقدت أنه من المرح منحها قصة شعر من المنزل".

وحصلت "ألبا" على مساعدة خبير شعرها "جين أتكين" الذي علَّمها خطوة بخطوة الطريقة الصحيحة للحصول على قصة شعر جيدة، وبمساعدة قنينه مثيت الشعر وإرشادات "جين"، بدأت النجمة الحسناء بقص الشعر، ويمكننا سماعها تقول: "قص الشعر ليس بالأمر السهل، وخاصة برفقة أطفال غير صبورين وغير قادرين على الجلوس صامتين".

واعترفت "جيسيكا" أنها أصابت نفسها بجروح لدى استخدامها المقص، ومنحت متابعها منظر مقرب ليديها المغطيتين بلاصق الجروح.

,مع وجود وقت فراغ طويل أثناء المكوث في الحجر المنزلي، أظهرت "جيسيكا" هوسها بتطبيق "تيك توك" فنشرت العديد من الفيديوهات الفكاهية برفقة زوجها وبناتها وهم يرقصون ويؤدون حركات مضحكة.

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