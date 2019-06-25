بالفيديو: حبل مشنقة يلف عنق الممثل المثلي جوسي سموليت.. فما السبب؟

نشرت شرطة شيكاغو مئات الملفات وحوالي 70 ساعة لمقاطع فيديو تخص التحقيقات التي ادعى فيها النجم الأمريكي "جوسي سموليت" أنه تعرض للهجوم من قبل رجلين بسبب ميوله الجنسي، وهو ادعاء وصفته الشرطة فيما بعد بأنه خدعة وتلفيق.

في أحد مقاطع الفيديو، أظهرت لقطات وثَّقتها عدسة الشرطة النجم "سموليت" يلف عنقه بحبل أبيض مُدعيُّا أن مهاجميه هم المسؤولون عن ذلك، وعندما سأله أحد الضباط عما إذا كان يرغب في نزح الحبل، أجاب: "نعم، أنا أود ذلك، لكني أردت أن أريكم إياه."

وأضاف "سموليت"، البالغ من العمر 37 عامًا، أن المهاجمين سكبوا عليه مبيضًا، وحينما لاحظ أنه أمام الكاميرات، طلب من الشرطة عدم تسجيل الواقعة.

وبالعودة إلى تفاصيل الإعتداء، زعم الممثل سموليت أنه وأثناء ذهابه إلى المطعم لشراء الطعام ليلاً، تعرّض له شخصان ووجها إليه إهانات عنصرية، كما قاما بتسديد اللكمات إليه ووضع حبل حول رقبته، ولكن التحقيقات كشفت أن ادّعاءات جوسي كاذبة وأن الشخصين كان بحوزتهم شيكاً بقيمة 3500 دولار موقع من سموليت ليقوما بذلك، ليزيد من شعبيته ومن أجره في مسلسله.

وعُقب توجيه محكمة شيكاغو الأمريكية 16 اتهاماً للممثل لمزاعمه الكاذبة، حدث تطوّر جديد في القضية، حيث تم إسقاط التهم الموجهة إليه، لعدم تواجد خلفية جنائية لديه.

ويشار إلى أن الممثل الأمريكي "جوسي سموليت"، أعلن مثليته الجنسية في عام 2015 خلال برنامج تلفزيوني، حيث قال " لا أحب الحديث عن حياتي الشخصية، ولكني لا أنكر أني شخص مثلي، وسعيد لأني اعترف بذلك امامكم".

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