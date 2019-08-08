بالفيديو: حرب مشتعلة بين بيلا ثورن وحبيبها السابق.. زواجهما كان كذبة!

أعلنت النجمة الأمريكية "بيلا ثورن" انفصالها عن حبيبها "مود صن" بعد عامين على علاقتهما الرومانسية قبل عدة أشهر، لكنها أشعلت الخلاف بينهما بعد نشرها مقطع فيديو يجمعهما خلال حفل زفاف سري أقاماه.

نشرت "بيلا ثورن"، البالغة من العمر 21 عامًا، مقطع فيديو لحفل زفافها السري وسط الأصدقاء عبر حسابها على موقع "تويتر"، حيث تظهرمُرتديةً فستان أبيض بسيط وطرحة ملوَّنة، بينما يرتدي "مود صن" (32 عامًا) بدلة بيضاء، ورغم جمال الفيديو، إلّا أن الأخير لم يعجبه ذلك.

هاجم "مود صن" حبيبته السابقة، وغرَّد عبر حسابه الشخصي: "جديًا، لا تستخدمي فيديو زفافنا للترويج لكتابك، إياك التقليل من احترام قكرتي عن الحب.. إن كنت تتصنعين سعادتك في ذلك اليوم، فأنت ممثلة ماهرة.. توقفي عن إذاء من يحاول التشافي علنيًا."

وعلى الفور، ردَّت "بيلا" عليه بصورة لمحادثة جرت بينهما بينهما تستأذن فيه نشر فيديو زواجهما، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "بعد انفصالنا، استمررت بالكذب ولن تتوقف.. كنت أحاول تذكر كم كان جميلًا حزننا، مقابل الحزن التي أوصلنا إلى هنا."

ولم يتمكن "مود صن" من الوقوف والسكوت عن أقوالها، فنشر تغريدة أخرى يلفت من خلالها الانتباه إلى تاريخ إرسال الرسالة والذي يعود إلى الثاني من شهر مايو، وكتب: "تعود هذه الرسائل إلى الثاني من شهر مايو حينما كنا لا نزال تحاول إصلاح علاقتنا..أمعني النظر إلى المكتوب فيما بعد، وافقت على نشره لكني مصدوم من نشرك إياه الآن."

وأعرب عن حنقه للتعليق الذي أرفقته على الفيديو مُشيرةً أن زواجهما مجرد تمثيلية احتفالًا بعيد ميلاده كما أراد، لذلك قررت هي وأصدقائها إقامة احتفال على هيئة حفل زفاف.





ولم تتوانَ "ثورن" على الرد، فغرَّدت: "إنه لأمر محزن، ألا تذكر مود أننا انفصلنا في الـ15 من شهر أبريل تزامنًا مع ذكرى وفاة والدي؟"

الجدير بالذكر أن الثنائي بدآ علاقتهما العاطفية عام 2017، ومع ذلك لم تكن بالعلاقة التقليدية، إذ أمضيا عامًا في علاقة مُتعددة مع "تانا مونجو"، المؤثرة على وسائل الاعلام الاجتماعية لنتهي العلاقة في فبراير الماضي.